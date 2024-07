Influencers gastronòmics a l'alça

detail.info.publicated JUANMA CASTELLANO detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Els influencers gastronòmics que apareixen a Instagram s’han convertit en veritables prescriptors de la cuina i les seues opinions acumulen seguidors, subscriptors i comentaris. Tres exemples lleidatans d’aquesta nova manera de divulgar són Dolors Mateu, Jonathan Nuevo i el compte @dedito.tieso. Tts són apassionats del menjar i dediquen el seu temps a transmetre en xarxes socials el que cuinen o mengen. Dolors Mateu és una influencer culinària de Balaguer que publica les seues receptes a través del web Blog de Cuina de la Dolorss i també en el seu compte d’Instagram (@dolorssmateu). El seu blog ja té més de 24 milions de pàgines vistes. Mateu explica que la seua cuina, tradicional catalana, és “pràctica, senzilla i fàcil de preparar”. Així mateix, els plats que elabora els adapta perquè qualsevol persona pugui preparar-los. Aquesta afició li ha permès aparèixer en mitjans de comunicació, impartir tallers sobre gastronomia, escriure quatre llibres sobre les seues receptes i fins i tot aparèixer com a figurant al videoclip Milionària de l’artista Rosalía. Per la seua part, Jonathan Nuevo, de Lleida i més conegut com @esmorzarsdeforquilla.cat, és un gran defensor de la cuina lleidatana i els esmorzars tradicionals. Els caps de setmana acudeix a provar els plats d’un o dos locals de Catalunya i durant la setmana publica els vídeos una vegada que els edita. L’instagramer afirma que la gastronomia de Ponent no té res a envejar a altres de potser més “famoses” i que existeix una gran varietat de plats de forquilla.Algunes que recomana són els callos, el capipota, els ous ferrats amb tall i els peus de porc. El seu interès per aquest món el va portar el 2022 a organitzar la Ruta Comarcal per Catalunya, un itinerari en el qualva visitar durant dos anys els bars que ofereixen esmorzars de forquilla de totes les comarques del territori català i que va tenir com a colofó final el Segrià. D’altra banda, el compte d’Instagram @dedito.tieso reuneix un grup d’amics de Seròs que van crear el perfil fa cinc anys per diversió i per donar la seua opinió sobre els restaurants que visiten. L’administrador, Toni Camí, assegura que el contingut és amateur i consisteix a publicar fotografies dels plats dels locals als quals acudeixen cada quatre o cinc dies a la setmana. El creador de contingut combina aquest hobby amb el seu treball i quan té temps lliure s’ajunta amb els seus amics per anar a dinar i aprofita per fotografiar els plats. Una vegada té les imatges, crea una publicació en la qual inclou una ressenya amb el nom del restaurant, el que ha menjat, el preu i una valoració personal. Quan li pregunten que recomani locals, ell sempre respon que depèn del que li vingui de gust a la gent. El compte no es basa únicament en locals lleidatans i ha visitat establiments de tot Espanya. No obstant, Lleida és un bon lloc per anar de tapes, menjar brasa, degustar arrossos o fins i tot provar menjar asiàtic com el sushi, explica.

Els comptes més populars tenen milions d’adeptes

Els foodies, també anomenats influencers gastronòmics, triomfen a les xarxes socials. Els comptes que acumulen més seguidors són Anna Terés (@annarecetasfaciles), de Castelló de Farfanya, autora del blog Anna Recetas Fáciles, que supera els 3 milions de seguidors a Instagram; Marta Sanahuja (@deliciousmartha), que és una instagramer que suma 1,8 milions de seguidors i ha convertit el seu hobby en una professió; Álex Chía (@cocinaconchía), influencer amb un milió de seguidors que publica vídeos en els quals barreja receptes de cuina amb l’humor; Pablo Cabezali (@cenandoconpablo), que acumula 458.000 seguidors i es dedica a visitar restaurants en els quals opina sobre els plats que li serveixen, i Laura López (@lauraponts), una estilista gastronòmica, cuinera i fotògrafa de Ponts que suma 393.000 followers a la xarxa social Instagram.