Circ Picat, sinònim de qualitat

El Circ Picat Festival de Circ i Arts en Viu d’Alpicat va abaixar ahir el teló de l’onzena edició, que ha estat marcada per espectacles de qualitat i una gran resposta per part del públic malgrat la pluja de dissabte, la jornada més carregada de propostes. Han desfilat pel certamen al llarg de quatre dies un total de 18 companyies, onze de les quals catalanes, 3 de la resta de l’Estat i 4 d’estrangeres (Argentina, Eslovènia, França i França-Suècia). Quant a la presència lleidatana, va estar en mans de les companyies La Baldufa i Zum Zum Teatre, mentre que el concert del grup musical Nasty Lovers va haver de suspendre’s dissabte a la nit.

L’edil de Cultura d’Alpicat, Mireia Perna, va remarcar l’“alt nivell artístic de les companyies, que ens han fet riure i emocionar-nos com mai”. Perna va remarcar que el certamen no es va aturar “malgrat la pluja gràcies a la bona capacitat de reacció davant de l’adversa meteorologia i la bona resposta del públic”. En la jornada d’ahir, els espectadors van poder disfrutar de tallers a càrrec d’Espai Melic, SAC Espectacles i l’eslovè Andrej Tomse, mentre que a la tarda va ser el torn de Los Viajes de Bowa, de la madrilenya La Gata Japonesa; Get the hat, del funambulista Andrej Tomse; Lo dia bobo, de Lolo Diablo, amb protagonisme per al diàbolo, i l’espectacle de clausura, Welcome to my head, de Kerol, amb malabars, beatbox i humor. Així mateix, també va poder veure’s Nada!, de la companyia Nostrazladamus, una proposta d’equilibrisme còmic sobre una estructura autònoma de gran format que va substituir l’espectacle H, de la funambulista La Córcoles.