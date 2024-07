Mor als 63 anys Jon Landau, productor de 3 de les 4 pel·lícules més taquilleres de la història

detail.info.publicated efe detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El productor de cine nord-americà Jon Landau, guanyador de l’Oscar pel film 'Titanic' (1997) i estret col·laborador del cineasta James Cameron, va morir aquest divendres a Los Angeles als 63 anys, sense que s’hagi informat de les causes de la seua mort.

El fill de Landau, Jamie Landau, va confirmar la seua mort a The Hollywood Reporter.

Mà dreta de Cameron, juntament amb el qual va aconseguir alguns dels èxits de taquilla més importants de la història del cine, la seua feina com a productor li va valer tres nominacions a l’Oscar i el premi a la millor pel·lícula per 'Titanic'.

Un reconeixement que va continuar creixent amb pel·lícules com 'Avatar' (2009) i la seua seqüela, 'Avatar: The Way of Water' (2022), dos grans èxits també de taquilla.

De fet, el productor de la franquícia, nascut a Nova York, va declarar el 2023 que cada pel·lícula d’'Avatar' era una empresa emocionant i èpica que requeria temps per assolir el nivell de qualitat que els cineastes buscaven i que el públic espera.

Fill de productors (el seu pare va ser nominat a l’Oscar), Landau va ser nomenat vicepresident executiu de llargmetratges de 20th Century Fox quan tenia 29 anys, la qual cosa el va portar a supervisar grans èxits com 'Home Alone' i la seua seqüela, així com 'Mrs. Doubtfire' i 'True Lies', on va començar a treballar estretament amb Cameron.

"Si un dels superpoders de Cameron és la profunditat del seu enfocament, aquest enfocament és en part possible perquè Landau és en algun lloc proper", va assenyalar Rebecca Keegan en un article de l’esmentada revista cinematogràfica el 2022.

En la productora de cine Lightstorm Entertainment, ell i Cameron també van produir 'Solaris' (2002), de Steven Soderbergh; el documental de guerra 'Beyond Glory' (2015) i 'Alita: Battle Angel' (2019), de Robert Rodríguez.

També van impulsar constantment la franquícia Avatar, amb les pròximes seqüeles previstes per a 2025, 2029 i 2031.