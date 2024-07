Sud i est d’Europa s’enfronten a una setmana d’altes temperatures i calor excepcional

detail.info.publicated efe

Els països del sud i l’est d’Europa afronten una setmana amb temperatures molt altes, per sobre dels habituals de l’estiu europeu, amb nits tòrrides, i, en alguns casos, amb previsió d’onades de calor, segons les agències meteorològiques de les zones afectades.

Els serveis meteorològics nacionals han fet advertències i avisos per calor excessiva que pot remetre a finals d’aquesta setmana i que, en alguns casos, porten també alertes per tempestes, inundacions i vendavals.

Per exemple, en alguns països, com Polònia, l’Institut de Meteorologia aconsella, davant de l’onada de calor prevista, "no sortir de casa si no és necessari quan s’acosti una tempesta o la previsió de temps inclogui temperatures elevades", segons els missatges enviats a tots els telèfons mòbils del país.

Les autoritats poloneses han decretat l’alarma a cinc de les 16 províncies del país a causa de les altes temperatures, que s’esperen superiors als 34 graus i amb alta possibilitat de tempestes elèctriques, inundacions i vendavals de fins a 90 quilòmetres per hora.

A les regions del sud i l’est de Polònia s’han alternat en les últimes setmanes les altes temperatures amb zones de molt baixa pressió que localment han donat lloc a fenòmens de granís i baixades ocasionals de temperatura per sota dels zero graus, el que, combinat amb temporals de vent, ha provocat greus destrosses en centenars de poblacions, més de mil intervencions diàries dels bombers i el tancament d’alguns parcs i zones d’acampada.

Aquest dilluns, la veïna Ucraïna va tornar a viure una altra jornada d’intensa calor amb temperatures superiors als 35 graus en algunes regions del país que podrien superar els 40 aquest dimarts, segons el Centre Hidrometereològic ucraïnès.

L’onada de calor coincideix amb les apagades d’electricitat programades per les autoritats ucraïneses per fer front al dèficit d’energia provocat pels repetits bombardejos russos contra el seu sistema elèctric. Durant aquestes apagades rotatòries que es prolonguen durant hores la majoria d’ucraïnesos afectats no poden utilitzar l’aire condicionat o altres tecnologies per refrescar-se durant els moments de més calor.

Grècia, que va patir el mes de juny més calorós registrat al país des de 1960, viu des de dijous passat amb temperatures que oscil·len o superen els 40 graus centígrads a diverses zones del país. Les altes temperatures en combinació amb els forts vents a diverses ciutats gregues augmenten considerablement el risc d’incendis forestals.

Incendis i codi roig

En aquesta línia, aquest mateix dilluns, les autoritats de Macedònia del Nord han demanat a diversos països de la regió assistència per poder combatre els incendis que castiguen el país enmig d’una canícula amb temperatures de fins 43 graus centígrads.

"Estem en intensa comunicació amb diversos països amics que hem demanat ajuda dins de les seues capacitats per a l’extinció dels incendis", va dir el primer ministre de Macedònia del Nord, Hristijan Mickoski, a la xarxa social Facebook. Un total de 26 incendis es van declarar en les últimes 24 hores en aquest país de 2 milions d’habitants i 25.713 quilòmetres quadrats, va informar el canal macedoni de Radio Free Europe.

El govern va declarar diumenge la "situació de crisi" per un període de 30 dies, la qual cosa li permet incloure l’Exèrcit i la Policia en la lluita contra les flames, així com alliberar fons estatals per a aquesta tasca.

Per la seua part, l’executiu búlgar va estendre aquest dilluns l’alerta de "codi roig", el nivell més alt, per a demà, dimarts, a quatre regions per l’onada de calor que assola el país balcànic des de la setmana passada i que ha provocat nombrosos incendis forestals, van informar els mitjans de comunicació locals.

Les intenses temperatures, que també s’estenen pels Balcans, tenen a Itàlia un focus extrem. La forta onada de calor que està patint el país transalpí des de fa dies va obligar a mantenir activa aquest dilluns l’alerta roja a Roma i unes altres 12 ciutats per forta canícula i està afectant principalment la zona centre-sud del país i que ja ha causat tres morts. A més de Roma, les localitats d’Ancona, Bolonya, Campobasso, Florència, Frosinone, Palerm, Peruggia, Pescara, Rieti, Trieste i Viterbo mantindran el màxim nivell d’alerta en els pròxims dies, segons va anunciar el Ministeri de Salut italià en la seua pàgina web.

A Espanya, l’Agència de Meteorlogía (Aemet) ha advertit que la calor sufocant serà protagonista els propers dies amb màximes entre 42-44 graus en àmplies zones del país, la qual cosa donarà lloc al primer episodi de "temperatures molt altes" d’aquest estiu.