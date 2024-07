Un estudi alerta de l’augment d’infidelitats durant els Jocs Olímpics de París

detail.info.publicated Redacció

Els Jocs Olímpics de 2024 estan a punt de començar a París quan un estudi realitzat per Gleeden revela que el 89% dels enquestats creu que aquests esdeveniments internacionals propicien la recerca d’aventures amoroses.

Els dos factors principals que faciliten aquestes situacions, segons l’estudi, són l’anonimat i la sensació de llibertat. Sumant-hi l’eufòria de guanyar medalles, es crea un escenari ideal per a la infidelitat.

Les dades mostren que el 82% dels infidels que assistiran a les Olimpíades planegen tenir alguna aventura a París. Els que es quedaran a casa tampoc n'estan exempts: el 67% de les persones aprofitarà que la seua parella està veient alguna competició olímpica per trobar-se amb el seu amant.

A més, el 59% dels infidels utilitzarà l’excusa de veure una competició amb amics per veure’s amb el seu amant. Però el sexe no serà prioritari: el 67% dels enquestats no es perdrà una final de les Olimpíades, especialment si el seu país està competint, per una sessió de sexe amb la seua parella o amant.

L’estudi també desglossa que el 69% dels enquestats considera que la facilitat per conèixer persones de tot el món sense compromís és el principal factor que influeix en les infidelitats durant aquests esdeveniments. El 19% creu que l’ambient relaxat i festiu també juga un paper important, i el 13% afegeix que estar sense parella en un altre país incrementa la sensació de llibertat.