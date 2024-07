Vall d'Hebron opera un tumor al paladar tou amb una tècnica pionera a l'Estat que combina robòtica i 3D

detail.info.publicated Redacció l

El conseller de Salut, Manel Balcells, ha presentat avui a l’Hospital Universitari Vall d’Hebron la nova tècnica per operar un tumor de l'espai parafaringi que evita incisions al coll i preserva els sentits. Ho ha fet acompanyat d’Albert Salazar, gerent de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron; David Virós, cap d'Otorrinolaringologia, i Olga Gavaldà, infermera supervisora del Bloc Quirúrgic.

En la seva intervenció el conseller Balcells ha subratllat que la tècnica innovadora presentada avui és "excepcional a l'èxit que comporta” i ha destacat que “la combinació de diverses noves tecnologies com la robòtica d'intel·ligència artificial, les dades i la tecnologia 3D ens han de servir per tractar patologies d'una forma molt més eficient i amb menys complicacions pels pacients”.

El titular de Salut també ha explicat que “la tecnologia 3D ja s’està integrant en l'activitat assistencial de diversos hospitals i és una estratègia que comença a donar resultats des del punt de vista clínic" i ha afegit que en un futur serà "rutinària”.

Finalment, Balcells ha avançat que la Comissió Europea ha atorgat un projecte de 12 M€ a Catalunya a través de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron sobre l'abordatge personalitzat de les patologies congènites amb l’aplicació de la tecnologia 3D.

Avantatges de la nova tècnica

Tres dels avantatges que ofereix la nova tècnica són la de preservar els sentits -la parla, l’oïda i l’olfacte-; reduir el dolor i agilitzar la recuperació després de passar per quiròfan. Així ho ha remarcat el Dr. David Virós, cap del Servei d’Otorrinolaringologia i Cirurgia de Cap i Coll de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron que l'ha desenvolupat per intervenir una pacient d’un tumor de l’espai parafaringi, a la part tova del paladar.

El procés habitual per extreure un tumor en aquesta zona és fer una incisió al coll i extirpar el teixit a través d’una cirurgia oberta, que més enllà de l’impacte estètic, pot condicionar la respiració, la parla i la deglució. “Es tracta d’una cirurgia delicada, en la qual hem de treballar amb la màxima precisió perquè en pocs centímetres tenim estructures sensibles tant a escala funcional com estètica”, assenyala el Dr. David Virós. Conscient d’aquesta responsabilitat i seguint un dels preceptes del Dr. Santiago Ramón y Cajal, el primer Nobel de Medicina de l’Estat, de no donar per fet que tot està inventat, va activar la imaginació i la creativitat per mirar d’extirpar el tumor amb una cirurgia mínimament invasiva. En comptes de realitzar un tall al coll, va optar per accedir-hi a través d’una obertura natural: la boca. I per fer-ho, va buscar dos aliats: la tecnologia 3D i un robot.

Tecnologia 3D al servei de la cirurgia personalitzada

El treball multidisciplinar entre professionals experts en imatge mèdica i en enginyeria biomèdica de Tecnologies 3D+ de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, l’ha ajudat a planificar si la intervenció que havia imaginat era viable. “Aquest tumor parafaringi, a la zona tova del paladar, està situat a la base del crani, al costat de vasos sanguinis i nervis connectats al cervell”, explica el Dr. David Virós. “A més, l’estructura no és sòlida, és elàstica, amb la qual cosa necessitàvem conèixer la zona al detall, per valorar el ventall d’opcions que s’obren a cada pas de la intervenció”, matisa. El treball conjunt entre els enginyers i experts en imatge va permetre recrear el tumor en 3D, la qual cosa permet a l’equip mèdic navegar pel seu interior i conèixer en detall la relació entre totes les estructures. A més, el va imprimir amb peces de resina per tenir un coneixement més precís. “Amb la planificació virtual i la utilització de tecnologia d’impressió 3D d’elements de la pacient, fem un salt cap a la cirurgia personalitzada”, reflexiona Laura Escot, enginyera implicada en la planificació d’aquest cas.

El robot cirurgià

La participació del robot Da Vinci és l’altra peça de l'èxit d'aquesta intervenció. Aquest sistema de cirurgia robòtica permet fer incisions mínimes i precises, i facilita moviments impossibles per al braç humà, fet que resulta especialment útil en espais reduïts i àrees complexes com el paladar tou.

Els braços robòtics fan 8 mil·límetres, eliminen la tremolor i mai es cansen. Però tot i fer filigranes, el robot Da Vinci no té autonomia, els cirurgians i les cirurgianes són els cervells de les intervencions i els braços del robot només tradueixen els moviments de la mà del professional. “Amb el robot Da Vinci no operem directament sobre el pacient. Ho fem asseguts dins una consola amb la qual manipulem virtualment l’instrumental quirúrgic. La visió des de la consola, situada fora del camp estèril, ens permet veure l’interior del pacient en tres dimensions i amb un augment de la realitat fins a 10 cops”, concreta el cap del Servei d’Otorrinolaringologia i Cirurgia de Cap i Coll. “També reduïm el temps a quiròfan a la meitat, de 4 a 2 hores, més o menys”, afegeix. En aquesta cirurgia, també ha estat clau el paper d’infermeria, com explica Olga Gavaldà, infermera supervisora del Bloc Quirúrgic: “Comptem amb un grup consolidat d’infermeres expertes en el maneig del robot Da Vinci, que tenen formació específica en cirurgia robòtica”.

En aquesta pacient de 55 anys, el robot va ajudar a accedir al tumor a través de la boca i es va evitar fer una incisió al coll. Aquesta tècnica no només minimitza el risc de complicacions, evita la traqueostomia i redueix el dolor postoperatori, sinó que també preserva millor les funcions vitals del pacient, com la deglució i la parla. A més, les incisions més petites i precises redueixen el sagnat i la possibilitat d'infeccions, permetent als pacients tornar a les seves activitats quotidianes en menys temps.

Una tècnica per intervenir tumors de cap i coll

Aquesta tècnica suposa un pas endavant en el tractament de tumors de cap i coll complexos. I mostra, un cop més, que la col·laboració entre diferents especialitats i la integració de tecnologia avançada en la pràctica mèdica pot transformar significativament els resultats i la qualitat de vida dels pacients.

En aquest cas, el tumor va resultar ser benigne. Com a especialistes que tenen cura dels sentits, el gust, l’oïda i l’olfacte, els otorrinolaringòlegs fan una crida a no passar per alt símptomes que poden indicar l’existència d’un tumor: tenir molèsties en empassar, sentir dificultats a l’hora de respirar, sobretot a la nit, o tenir una veu afònica o ronca, i que les molèsties durin més de dues setmanes.

El càncer de cap i coll, que celebra dia mundial el 27 de juliol, engloba tumors malignes que s’originen al cap o a la regió del coll i es localitzen a la laringe, la nasofaringe, l’orofaringe –amígdales, paladar tou, base de la llengua–, les glàndules salivals o a la cavitat oral –la mucosa o la llengua–. S’exclouen els tumors de la pell, cerebrals i de tiroides.

És el novè tumor més diagnosticat a l’Estat. Tot i no ser molt prevalent, enguany es diagnosticaran prop de 7.600 casos, un miler a Catalunya, i s’ha observat un augment de la incidència a causa del tabaquisme i del virus del papil·loma. Si bé afecta totes les edats i gèneres, és més comú en homes de 50 anys de mitjana. L’Hospital Universitari Vall d’Hebron, centre de referència per tractar aquesta patologia, intervé quirúrgicament cada any prop de 200 pacients d’un tumor de cap i coll.