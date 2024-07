Els Firals de Bellvís acaben amb la llegenda de Cal Bufalà

La tradicional celebració d’Els Firals de Bellvís, que fan tornar el poble al segle XVII, va acabar ahir amb la traca final de la seua programació: la representació teatral del desenllaç de la llegenda de L’Anella de Cal Bufalà. Van ser els mateixos veïns del municipi que van representar davant d’un nombrós públic els fets ocorreguts l’any 1637, quan el poble estava ocupat per les tropes de Felip IV.

L’alcaldessa de Bellvís, Sílvia Escalé, va destacar l’èxit de públic que va rebre aquesta edició, la número 28, “malgrat l’ambient calorós i les altes temperatures”. Segons Escalé, una de les claus de la pervivència d’Els Firals en el temps és el relleu generacional, del qual “estem molt orgullosos i esperem que es mantingui d’aquesta manera”.La jornada d’ahir també va comptar amb altres activitats per a tots els públics, com una xocolatada popular, una missa a càrrec de la Coral Espiga d’Or, balls amb els gegants i un espectacle d’acròbates, saltimbanquis i malabaristes de foc. Els més petits van poder gaudir d’una estació de jocs infantils en ple carrer i d’una representació teatral amb titelles a l’escenari Mercat. Paral·lelament, per als grans s’havia previst un tast de vins.D’aquesta, manera, Els Firals posen en relleu la rica herència cultural i històrica del municipi i de la zona.