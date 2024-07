Retrats de 'realitat' en 45 anys

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Una fotografia de la plaça Catalunya de Barcelona, el 14 de juny del 1979, és el punt de partida de Street Stories. Es tracta d’un projecte format per més de 20.000 fotografies fetes al llarg dels últims 45 anys pel fotoperiodista Àlex Burgaz, que va nàixer a la capital catalana i que actualment resideix a Juneda. Les imatges mostren situacions quotidianes o rellevants en diferents espais públics de ciutats o pobles de Catalunya i de la resta del món. Segons Burgaz, l’objectiu principal és retratar la “realitat i evolució” de la societat amb el pas del temps i el “fenomen de la globalització”.

D’aquesta forma, el projecte reuneix fotografies que mostren “persones o moments” que van des dels “més insignificants a altres de més icònics” en pobles i ciutats de països d’Europa, els EUA o Àsia.L’autor desitja que el projecte pugui superar el segle d’història i estendre’s encara més al voltant del món “perquè un dels objectius més importants és definir l’evolució de la societat i mostrar com aquesta conflueix al llarg dels anys amb el fenomen de la globalització”.Sobre les fotografies que més l’han marcat, Burgaz recorda la que va fer a un nen que va ser víctima de l’esclavitud infantil a Haití o la que va poder fer del president Carles Puigdemont en un dels moments més rellevants del procés. A més, el projecte inclou imatges del mercat de les Borges Blanques l’any 1980, d’un home estàtua pioner a la Barcelona dels anys 90, d’un mercat flotant a Tailàndia el 2001 o de conflictes socials entre diversos col·lectius i la policia, entre moltes altres temàtiques i imatges d’arreu del món. “Al principi era com un diari personal, però vaig començar a veure l’evolució fotogràfica que hi havia”, explica sobre l’origen del projecte.

Així mateix, agraeix l’ajuda rebuda per part de United Photo Press i el suport “incondicional” de la seua dona i retratista, Aide Gutiérrez, amb qui estudia si el projecte pot formar part del rècord Guinness per la seua durada. De fet, ja han presentat una sol·licitud.