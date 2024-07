La Llotja acull una obra del lleidatà Albert Baldomà

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El dramaturg Albert Baldomà i Batlle, natural de Puigverd de Lleida, estrenarà una obra sobre els temporers el proper 14 de setembre al Teatre de la Llotja.

El que és nostre serà la primera peça de gran format del director lleidatà, amb un repartiment format per intèrprets professionals i temporers de diferents països que han treballat en la recollida de la fruita a les comarques de Lleida. L’obra pretén abordar la capacitat d’acollida de la societat catalana i traslladar als espectadors preguntes sobre el xoc cultural entre immigrants i nadius. “Fa anys que la cultura migrant també és la nostra pròpia. Fa anys que Catalunya està conformada per molts més idiomes que el català o l’espanyol”, afirma Baldomà. Les entrades ja estan a la venda per 18 euros a les taquilles de la Llotja i a teatredelallotja.koobin.com.