El 35% dels menors d’entre 12 i 13 anys ha consumit alcohol alguna vegada en la seua vida, segons Sanitat

Un inquietant 34,6% dels menors d’entre 12 i 13 anys ha provat l’alcohol almenys una vegada, segons la Monografia d’Alcohol 2024 publicada per l’Observatori Espanyol de les Drogues i les Addiccions i el Ministeri de Sanitat. A més, un 30,6% admet haver begut en l’últim any, i un 21,5% l’últim mes.

Botellones i borratxeres entre menors

En l’últim any, el 8,3% dels estudiants de primer i segon de l’ESO ha participat en botellones, i un 5,8% ha experimentat borratxeres. Aquestes dades provenen de l’Enquesta sobre Us de Drogues en Ensenyaments Secundaris a Espanya (ESTUDES 2023), que es realitza biennalment entre joves de 14 a 18 anys.

L’alcohol: La substància psicoactiva més consumida

L’informe ESTUDES destaca que l’alcohol és la substància psicoactiva més consumida entre els adolescents de 14 a 18 anys. Un alarmant 75,9% ha consumit alcohol alguna vegada, i el 73,6% ho ha fet l’últim any. L’últim mes, el 56,6% ha begut alcohol, amb un 20,8% experimentant borratxeres i un 28,2% practicant 'binge drinking' (consum de 5 o més begudes en un curt període).

Tendències històriques en el consum d’alcohol

Encara que des de 2012 hi ha hagut una tendència general cap a un menor consum d’alcohol, s’observa un lleuger repunt en les dades de 2023 en comparació amb 2021. El consum en algun moment de la vida va augmentar dos punts percentuals, i el consum en l’últim any i l’últim mes va pujar tres punts. Tanmateix, la proporció d’estudiants que s’ha emborratxat l’últim mes va disminuir (23,2% el 2021 a 20,8% el 2023).

Diferències de consum per edat i gènere

El consum d’alcohol augmenta amb l’edat, duplicant-se del 36,5% entre els estudiants de 14 anys al 73,8% entre els de 18 anys. Les noies tendeixen a consumir més alcohol en els últims 12 mesos en comparació amb els nois.

Iniciació primerenca al consum i primeres borratxeres

El consum regular d’alcohol comença, de mitjana, als 15 anys, mentre que la primera borratxera arriba al voltant dels 14,5 anys. El 47,5% dels estudiants ha experimentat una borratxera alguna vegada en la seua vida, i el 42,1% ho ha fet l’últim any.

'Binge drinking' i accés a l’alcohol

El 28,2% dels estudiants de 14 a 18 anys ha practicat 'binge drinking' l’últim mes. El binge drinking es defineix com el consum per afartament, és a dir, el consum o la ingesta de la quantitat més gran possible d’alcohol en el menor temps possible. L’objectiu és aconseguir els efectes desitjats del consum (embriaguesa) de la forma més ràpida.

Encara que històricament més comú entre els nois, aquesta diferència s’ha reduït. El 2023, la prevalença va ser de 27,8% per a les noies i 28,6% per als nois.

El 92,9% dels joves considera fàcil accedir a l’alcohol, sent els supermercats el lloc més comú per adquirir-lo (54,1%). El 2023, la compra d’alcohol en discoteques va augmentar significativament, del 12,8% el 2021 al 46,3%.

Begudes preferides

Els combinats són les begudes alcohòliques més populars (22,4%), seguits de la cervesa/sidra. La diversió és el principal motiu de consum, especialment entre els joves de 14 a 18 anys. També es consumeixen alcohol per a disfrutar de la sensació i, en menor mesura, per desinhibir-se o amagar la depressió.

Percepció del risc

El 63,4% dels estudiants considera que beure en excés els caps de setmana pot causar problemes significatius, una xifra 6,5 punts superior a la de 2021. A més, el 63,6% veu perillós el consum diari d’alcohol, un augment de 5,9 punts des de 2021.

Aquestes dades reflecteixen la necessitat urgent de reforçar les mesures de prevenció i educació sobre el consum d’alcohol entre els joves a Espanya.