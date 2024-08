En marxa a Lleida un projecte pioner a Catalunya amb gossos per acompanyar infants en procediments judicials

Publicat per Laura García Redactora Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El departament de Justícia, Drets i Memòria ha posat en marxa el projecte 'Can Confident', una iniciativa pionera a Catalunya destinada a millorar l'experiència dels infants en els procediments judicials mitjançant intervencions assistides amb gossos. El projecte, establert en col·laboració amb l'Associació Ilerkan, té com objectiu proporcionar suport emocional als menors durant les exploracions judicials. A través de l'ús de gossos entrenats com a animals d'assistència emocional, es pretén crear un entorn més segur i tranquil per als infants durant aquestes situacions delicades.

La posada en marxa d'aquest projecte respon a la necessitat de vetllar pel benestar emocional dels menors que es veuen immersos en processos judicials, els quals poden resultar especialment estressants i traumàtics per a ells. La presència de gossos entrenats durant les exploracions judicials busca reduir l'ansietat i la tensió que els infants poden experimentar en aquests contextos, facilitant així la seva participació i testimoniatge.

Els gossos que participen en el projecte 'Can Confident' han estat curosament seleccionats i entrenats per l'Associació Ilerkan, una entitat especialitzada en la formació de gossos d'assistència. Aquests animals compten amb les habilitats necessàries per brindar suport emocional i transmetre calma i seguretat als menors durant les intervencions judicials.

Protecció dels drets dels menors

El projecte s'inspira en la necessitat de protegir els drets dels menors, evitar la revictimització i proporcionar un suport integral durant tot el procés judicial. Els professionals de l'Equip d'Assessorament Tècnic Penal supervisaran les intervencions per garantir la seva eficàcia i ajustar-les a les necessitats de cada cas.

La implementació d'aquest projecte és un pas important en la millora de l'atenció i el tracte que reben els menors en l'àmbit judicial. Mitjançant l'ús de gossos d'assistència emocional, es busca humanitzar els procediments i oferir un acompanyament que contribueixi a reduir l'impacte negatiu que aquests processos poden tenir en el desenvolupament i benestar dels infants.

Presentació del projecte a Lleida

La presentació del projecte 'Can Confident' ha tingut lloc aquest matí a l'espai dels serveis territorials de Justícia on es fan les proves preconstituïdes. Durant l'acte, s'han destacat els beneficis que aquesta iniciativa pot aportar en la protecció i el suport als menors que han de passar per procediments judicials.

Amb la posada en marxa d'aquest projecte pioner, Lleida es converteix en la primera demarcació catalana en disposar d'aquest servei d'assistència emocional canina en l'àmbit judicial. S'espera que aquesta experiència serveixi com a referent per a la futura implementació de programes similars en altres zones de Catalunya, amb l'objectiu d'estendre aquest suport a tots els menors que ho necessitin.

El projecte 'Can Confident' representa un avenç significatiu en la protecció dels drets i el benestar dels infants en els procediments judicials, oferint-los un acompanyament emocional valuós en moments de gran vulnerabilitat. Aquesta iniciativa posa de manifest el compromís del departament de Justícia, Drets i Memòria per garantir una atenció integral i adaptada a les necessitats dels menors en el sistema judicial català.