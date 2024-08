Viatge nocturn a l'edat mitjana

Patrimoni, gastronomia i història s’uneixen en el cicle de visites nocturnes al castell de les Pallargues, a la Segarra, que els seus propietaris reprenen demà després de quatre anys d’interrupció a causa de la pandèmia. La proposta convida els visitants a explorar els espais més importants de l’edifici, amb més de mil anys d’història, entre les onze de la nit i la una de la matinada.

Les visites es combinen amb una degustació de productes de proximitat i begudes medievals al celler i una altra als baixos de la fortalesa. Teresa Majoral, copropietària del castell juntament amb el seu marit, Pere Rovira, explica que “oferim la poció secreta de la comarca amb una degustació de coca de pa amb poma. En l’altra parada, deixem provar l’hidromel, acompanyada amb fruita del territori i fruita seca.” L’hidromel, un dolç licor de l’edat mitjana, guarda una curiosa història darrere, ja que “se solia oferir en els banquets dels casaments. Després, les parelles l’havien de beure durant un cicle lunar complet –28 dies– a partir d’aquesta data per assegurar la fertilitat”, relata Majoral.Fins i tot per a aquells visitants que van viure l’experiència abans que esclatés la pandèmia, la visita inclou novetats després que l’edifici fos remodelat el 2021 mitjançant una actuació que va permetre recuperar una part important del seu aspecte original. Destaca l’arc gòtic de la façana, el més alt de Catalunya, amb els seus 13 metres d’altura. Altres espais importants que es poden visitar són l’antic pati d’armes, les quadres, la cuina, la sala de guàrdia, la planta noble, la presó i la masmorra.Amb la intenció de potenciar al màxim l’experiència, els organitzadors han limitat l’aforament a 25 persones per sessió, que es reparteixen entre dos guies per “recórrer els espais amb més llibertat”. La visita, que costa 15 euros, requereix reserva prèvia trucant al 973 52 00 41. A més de demà, també tindrà lloc aquest dissabte i els pròxims 16 i 17 d’agost.

Satisfeta de poder recuperar aquesta iniciativa?

Sí, perquè va tenir molt èxit als estius del 2018 i el 2019, que van ser les dos primeres edicions, i vam haver de deixar d’organitzar-la amb l’arribada de la pandèmia.

Ha tingut una bona acollida aquesta tornada?

Molta gent ens ho demanava des de feia temps i s’hi van apuntar el mateix dia que ho vam anunciar. Alguns d’ells, de fet, repeteixen de les primeres edicions. Per al dissabte dia 17 d’agost, per exemple, ens queden poques places ja.

Què en destacaria, de l’experiència?

S’apaguen els llums i el castell queda parcialment il·luminat per la llum de la lluna i els focus de la façana. Als llocs més foscos encenem espelmes, que també ens ajuden a ambientar. La visita sorprèn perquè realment sents com vivien en aquella època.

Ressalta alguna novetat?

Ara també es pot sortir al balcó situat sota l’arc gòtic per disfrutar de la marinada de les Pallargues.

«Sents com vivien en aquella època»