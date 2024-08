Creen una insulina intel·ligent que redueix les injeccions

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Científics dels Estats Units, Austràlia i la Xina han desenvolupat una insulina intel· ligent que podria canviar la vida de milions de persones de tot el món amb diabetis de tipus 1. El diari britànic The Guardian ha avançat aquest avenç mèdic, que ha batejat com el “sant grial” dels diabètics. Es tracta d’una substància que avalua els nivells de sucre a la sang en temps real i només actua en cas que sigui necessari, per tal d’evitar la hiperglucèmia. Aquesta acció permet reduir radicalment la dependència dels diabètics de les injeccions d’insulina fins al punt que permetria que, amb una única punxada a la setmana, les persones amb aquesta malaltia puguin fer vida normal.

Menys punxades

En l’actualitat, els pacients diabètics poden arribar a necessitar injectar-se insulina sintètica de cinc a fins i tot deu vegades al dia. Encara que aquestes insulines existents ajuden a estabilitzar els nivells de sucre en sang quan els hi injecten al cos, no poden respondre als canvis posteriors. Amb aquesta nova insulina, en un futur tan sols caldria que ho fessin una vegada per setmana i els conferiria qualitat de vida.Els equips de científics de la Universitat de Stanford als EUA, la Universitat de Monash a Austràlia i la Universitat de Zhejiang a la Xina es troben entre els que han rebut un total de 3 milions de lliures esterlines per a sis projectes d’investigació destinats a desenvolupar la insulina intel·ligent. Quatre projectes tenen per objectiu desenvolupar nous GRI (Glycemia Risk Index) o índex de risc de glucèmia, mentre que un altre s’ha posat en marxa per trobar una variant d’acció ultraràpida.

El “sant grial”

Per la seua part, el doctor Tim Hayes, vicepresident del Plafó Assessor Científic de Novel Insulin per al Gran Desafiament de la Diabetis Tipus 1, va assenyalar que els nous GRI serien el “sant grial” de la insulina. La doctora Elizabeth Robertson, directora d’investigació de Diabetis UK, va afirmar que la nova solució “reduiria significativament els desafiaments diaris”, així com la salut física i mental dels que controlen la malaltia. La insulina va ser descoberta fa més de 100 anys, el 1921, pel cirurgià canadenc Dr. Frederick Banting i el seu assistent Charles Best.