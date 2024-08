El vermut de Bell-lloc augmentarà producció

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

La firma Marnuthem de Bell-lloc d’Urgell augmentarà la producció dels seus vermuts Rosat 2024 i Blanc 2023 després de ser reconeguts com els millors del món en les categories de semidolç i semisec, respectivament, pels World Vermouth Awards, com ja va publicar SEGRE. Els seus creadors, Marc Cuenca i Núria Sánchez, assenyalen que, a causa de l’elevada demanda, incrementaran un 50% la producció de cara al 2025. De les 1.000 botelles que comercialitzen ara, esperen arribar a les 1.500, i és que, actualment, quan encara no s’ha començat a veremar l’any vinent, ja han esgotat existències dels dos vermuts. Així mateix, Cuenca destaca que el fet diferencial de Marnuthem és que es tracta d’un vermut que “respecta el vi”, per la qual cosa, a l’hora de beure’l, aconsella no posar-li gel i fer-ho directament fred de la nevera.