Noel i Liam Gallagher alimenten els rumors sobre una hipotètica reunió d’Oasis

Els germans Liam (esq) i Noel (dreta) Gallagher durant la presentació del disc 'Don't believe the truth' d’Oasis, el 10 de març de 2006. EFE/Leo La Valle(EPA) EFE

Els músics i germans britànics Noel i Liam Gallagher, fundadors del desaparegut grup de brit pop Oasis, han avivat l’especulació sobre una hipotètica tornada d’aquesta formació en suggerir que faran un anunci demà dimarts a les 7.00 GMT, segons revelen els mitjans locals.

Noel i Liam van compartir ahir a la nit en els seus respectius comptes d’Instagram, així com en la pàgina oficial d’Oasis, un breu clip amb un signe negre que recorda al logo del grup, en el qual figura la data "27-08-24" i on també es llegeix "8am.

Els seguidors del grup de Mánchester anhelen des de fa anys una tornada de la banda, que es va separar el 2009 després d’una sonada esbroncada entre els germans durant la seua actuació en un festival de música a París.

Els rumors van ser també avivats aquest diumenge quan Liam va dedicar el tema d’Oasi 'Half The World Away' al seu germà gran Noel durant la seua actuació al festival de música de Reading (Anglaterra), i la cançó 'Cigarettes & Alcohol’ a aquells que diuen que odien al grup.

Al final d’aquest concert el mateix misteriós clip que apunta, suposadament, a la data de demà, va poder veure’s a les principals pantalles de l’escenari.

Un article publicat pel dominical britànic 'The Sunday Times' citava fonts de dins de la indústria per indicar que els músics estarien preparats per fer una sèrie de concerts el proper any, entre ells a l’estadi de Wembley (Londres) i a Heaton Park (Mánchester).

La hipotètica tornada podria produir-se quan es compleix aquesta setmana el trentè aniversari de l’àlbum debut de la banda, 'Definitely Maybe' (1994).

Oasis es va formar el 1991 i després d’assolir la fama amb èxits com 'Wonderwall', 'Don't Look Back In Anger' o 'Stop Crying Your Heart Out' es va convertir en un dels grups més importants de la història de la música d’aquest país abans de la seua dissolució el 2009.