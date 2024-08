La meitat dels afectats per l'entrada en vigor de les ZBE han modificat els seus hàbits de mobilitat, segons l'OCU

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

La meitat dels afectats per la progressiva entrada en vigor de les Zones de Baixes Emissions (ZBE) han modificat els seus hàbits de mobilitat, segons un estudi de l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU). L'informe també indica que un 23% de les persones han hagut de canviar de cotxe per poder circular i un 13% ho valora, ja que és un "esforç important" per a una llar. A partir de les xifres, l'OCU demana "automatitzar" les ajudes del pla MOVES III i denuncia que, per ara, aquestes "no són efectives" fins passat un any de la compra del nou vehicle. L'organització també demana "revisar" el sistema d'etiquetatge de la DGT amb l'objectiu que contempli les "emissions reals" i no pas el tipus de motor del cotxe.