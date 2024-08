Les Mestresses de Casa, pregoneres ‘sorpresa’ a Alcarràs

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Les integrants de l’Associació de Mestresses de Casa de Alcarràs van ser dimecres les pregoneres ‘sorpresa’ a les festes d’aquest municipi del Segrià, amb motiu del quaranta aniversari de l’entitat. Van donar així el tret de sortida a una celebració que es prolongarà durant cinc dies i comptarà amb més d’una trentena de propostes lúdiques. Si la tradició i la cultura popular van regnar en la jornada inaugural, ahir va ser el torn de les arts escèniques amb els espectacles Newsies de Bao-Bap Teatre, Versions per Xics i Guirigall, de Res no pot sortir malament. Un dels escenes de la celebració és el recinte de les penyes, amb un total de trenta-cinc colles i unes 1.100 persones inscrites, un centenar més que l’any passat. En aquesta zona, els vigilants privats de l’empresa Iron s’encarreguen de reforçar la seguretat per evitar aldarulls i controlar els accessos a la festa.