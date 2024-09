El València anuncia mesures disciplinàries i obre expedient a Rafa Mir

Publicat per efe Verificat per Creat: Actualitzat:

El València ha comunicat aquest dilluns que prendrà mesures disciplinàries i que ha obert un expedient a Rafa Mir després que dimecres passat quedés en llibertat provisional amb mesures cautelars com a presumpte autor d’un delicte d’agressió sexual amb accés carnal.

Després de prestar declaració davant de la jutgessa i quedar en llibertat provisional amb mesures cautelars, el València l’ha eximit d’anar als entrenaments de dijous i de divendres i s'ha pres uns dies per analitzar els fets coneguts i la situació del jugador.

Aquest dilluns al matí, Mir, que juga al València cedit pel Sevilla fins al final de la temporada, ha anat a Paterna i s’ha reunit amb la presidenta Layhoon Chan, el director corporatiu Javier Solís, i l’entrenador Rubén Baraja, que li han comunicat la decisió del club.

En el seu escrit, el València condemna tota mena de violència i subratlla el seu respecte per la presumpció d’innocència, mentre recorda que "és la Justícia la que ha de marcar els temps i les actuacions".

No obstant el club explica que, dins de les seues competències, ha estudiat la situació des del punt de vista del règim sancionador aplicable a l’àmbit del futbol professional i "ha decidit emprendre mesures disciplinàries".

El club obrirà un expedient a Mir en entendre que la seua manera de procedir, en el seu temps de descans, "afecta indiscutiblement el rendiment professional que s’espera d’ell com a jugador" del València i que danya "la confiança" de l’afició en ells.

El davanter va ser detingut la setmana passada després de la denúncia d’una dona que n’havia conegut diumenge a la matinada 1 de setembre en una discoteca. Després de passar dos dies a la caserna de la Guàrdia Civil, va deixar declaració dimecres davant de la titular del Jutjat d’Instrucció 8 de Llíria i va quedar en llibertat provisional amb mesures cautelars al no demanar el seu ingrés a presó cap de les parts.

Al jugador se li va retirar el passaport, se li ha prohibit sortir del país, té una ordre d’allunyament de 500 metres i de contacte amb la denunciant i amb una altra dona que va denunciar al seu amic i també futbolista Pablo Jara i l’obligació de presentar-se setmanalment a firmar en seu judicial.

Aquest dilluns, Mir ha publicat un comunicat en el qual ha dit que vol "deixar clara" la seua innocència i ha assenyalat que la denúncia és "infundada", en la línia de la declaració judicial en la qual va afirmar que les relacions van ser consentides.

Mir també ha expressat les "més sinceres i profundes disculpes" al València, al cos tècnic, als seus companys "i principalment a l’afició valencianista" i assumeix que ha incomplert "encara que fos un dia lliure, amb el rigor dels horaris que s’espera d’un professional." El jugador ha admès que en aquest aspecte va ser encara pitjor per l’inici de temporada allunyat de les "expectatives" que han protagonitzat.

"Des d'ara mateix, en la meua condició de futbolista professional, totes les meues energies estan posades en ajudar el meu club i els meus companys", ha conclòs Mir, que agraeix a la seua família "l’afecte i suport" en una situació que defineix com a"traumàtica" i avança que treballarà per solucionar aquesta situació "als tribunals i no als mitjans de comunicació o a les xarxes socials".