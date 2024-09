Cinc avenços sobre el càncer que es presenten al congrés oncològic europeu

Publicat per efe Verificat per Creat: Actualitzat:

El Congrés anual de la Societat Europea d’Oncologia Mèdica (ESMO), que ha obert aquest divendres les seues portes a Fira Barcelona, dona cita a més de 30.000 professionals de tot el món per donar a conèixer els últims avenços en el tractament d’una malaltia que els oncòlegs diagnostiquen a més de 19 milions de persones al món cada any. Entre totes les sessions i estudis que es presentaran destaquen alguns de dedicats als efectes d’una immunoteràpia, les possibilitats de lactància després d’un càncer de mama o les aplicacions de la intel·ligència artificial en l’oncologia. Aquests són, entre d’altres, alguns dels estudis que prometen centrar la conversa:

Els efectes de la immunoteràpia

Els efectes a llarg termini de la immunoteràpia centraran diverses presentacions, inclòs un assaig de fase 3 que canvia la pràctica en càncer de mama triple negatiu, però també d’altres amb dades prometedores sobre el tractament del melanoma.

Els investigadors continuen estudiant les possibilitats d’aquest tractament, que pot ser menys invasiu en els diferenciïs estadis de la malaltia i també com a tractament únic i en combinació amb altres de més tradicionals, com la quimioteràpia. Els professionals volen estudiar els efectes a llarg termini de la immunoteràpia, ja que a més de garantir la supervivència, els facultatius persegueixen cada vegada més conèixer com canvia l’organisme i quina qualitat de vida tenen els pacient més enllà de la malaltia.

Lactància després de càncer de mama

La lactància materna després de patir un càncer de mama no només és possible sinó que no empitjora el pronòstic de les pacients com alguns apuntaven, segons l’estudi 'Positive', que inclou 20 països i que a Espanya han coordinat els grups SOLTI i GEICAM. En termes globals, de les pacients que van aconseguir tenir un fill en el context d’aquest estudi, més d’un 60% (196) van poder donar el pit, i la pràctica no va influir negativament en el seu pronòstic després d’un seguiment de 41 mesos.

Aquestes dades completen altres evidències anteriors en el mateix sentit, que apuntaven que detenir la teràpia endocrina per poder quedar-se embarassada no incrementa el risc de recaiguda a curt termini en pacients joves amb càncer de mama hormonosensible, sempre que sigui durant menys de dos anys i amb control del metge.

Ús de la intel·ligència artificial

La societat europea ESMO veu tan clar el potencial de l’impacte de la intel·ligència artificial en l’atenció al càncer que s’ha anunciat la voluntat de dur a terme un congrés específic en els propers mesos per abordar les aplicacions de la computació a aquest camp. En concret, l’avenç més gran passaria per la capacitat de "precisió" que poden tenir les imatges dutes a terme amb IA i que mostren detalls que no podria reproduir ni veure l’ull humà sense ajuts.

Els responsables de la conferència han deixat clar que no "es tracta d’una moda" i que l’oncologia ha d’aprofitar les noves eines per millorar la detecció i tractament dels tumors.

Càncers menys freqüents

El congrés es farà eco de nous estudis que aborden càncers amb grans necessitats insatisfetes, per rars o poc abordats, inclòs el càncer anal, sobre el qual es presentarà un assaig de fase 3 amb el potencial d’establir un nou estàndard d’atenció en el tractament, apunten els seus autors. El president d’ESMO i representant d’INCLINA, Andrés Cervantes, ha apuntat que el càncer anal té una afectació semblant en homes i dones i sol presentar un petit tumor al propi anus o a la part final del recte.

" Burn out " de metges oncòlegs

La Societat Espanyola d’Oncologia Mèdica (SEOM) i l’europea (ESMO) han revelat les dades d’un estudi conjunt que assenyala l’elevada incidència del "burn out" o "síndrome del treballador cremat" entre els especialistes en oncologia (fins un 60 % ha patit algun dels símptomes –com ansietat i depressió– i un de cada quatre joves estudiants ha pensat en abandonar els estudis). Des d’ambdues institucions han llançat juntament amb les dades el missatge sobre la importància de "cuidar a qui cuida" perquè, com ha assenyalat el president d’ESMO en la roda de premsa inaugural, no "ens podem permetre perdre més professionals" per fer front a la malaltia. Durant el congrés es presentarà un decàleg amb recomanacions.