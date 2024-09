Companys felins per aprendre anglès a LleidaAlumnes d'una acadèmia de Ronda valoren que els animals faciliten l'atenció i la participació

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Frida, Mixi i Galeta són alguns dels companys felins amb els quals els alumnes de l’acadèmia The English Pear Tree, al Gran Passeig de Ronda de Lleida, comparteixen les seues lliçons d’anglès. Un projecte que compta amb la bona acollida tant d’estudiants com de pares a l’assenyalar que la presència dels animals facilita la seua atenció i la participació amb la resta del grup. La iniciativa és obra de la responsable de l’acadèmia, la professora Meritxell Domingo, qui va apostar per aquest procés d’aprenentatge fa set anys. Domingo té una desena de gats que havien estat abandonats a casa seua i a cada classe en porta entre dos i tres. “Explico els conceptes a través d’històries dels gats i aquests ajuden els alumnes a parar més atenció i participar en les activitats”, assenyala. La Sofia, de 12 anys, explica que “el primer dia tenia molta vergonya fins que vaig conèixer l’Arnau [un dels felins] i em va ajudar a integrar-me”. També valoren la iniciativa l’Eduard, de 14 anys, que assenyala que “és una manera divertida d’aprendre els continguts”, i l’Arturo, de 15, que destaca que “són jocs molt didàctics”. Per a Domingo la presència dels gats també educa els alumnes en responsabilitats i valors.