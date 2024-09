La Comissió Europea prohibeix l'ús d'un agent químic present en caixes de pizza o productes cosmètics

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

La Comissió Europea ha decidit aquest dijous prohibir l'ús de l'àcid undecafluorohexanoic (PFHxA), un agent químic que es troba en productes com impermeables, envasos d'aliments com caixes de pizza o cosmètics i productes per la cura de la pell, també anomenats "tèxtils de consum". Concretament, es prohibeix la venda i ús d'aquest tipus de PFAs per "protegir la salut i el medi ambient", segons ha detallat l'executiu comunitari en un comunicat. Tal com ha detallat la Comissió, aquesta substància no es descompon al medi natural i necessita una "especial atenció" perquè provoca "un gran nombre de casos de contaminació del sòl i l'aigua, inclosa l'aigua potable".

Els darrers 20 anys la UE ha pres cada vegada més mesures per fer front a aquest tipus de contaminants, els PFAs. Aquest és un pas més dins l'Estratègia de Productes Químics per a la Sostenibilitat, on la Comissió es compromet a abordar l'ús i la contaminació d'aquest producte. De la mateixa manera, la institució proposa alternatives per a apostar per una economia verda i digital així com la competitivitat de la indústria europea.

D'ara endavant

La restricció sobre els PFHxA es farà efectiva 20 dies després de ser publicada al Diari Oficial de la Unió Europea. A partir d'aquí, les indústries i els principals usuaris que disposen d'aquesta substància tindran un període d'entre 18 mesos i 5 anys per fer-ne una substitució cap a una alternativa més segura.