Els populars robots de cuina de Thermomix i Lidl tenen nova competència, el robot d’Aldi

Publicat per agencia Verificat per Creat: Actualitzat:

Aldi torna a desafiar Lidl, Cecotec i Thermomix amb el llançament del nou robot de cuina MasterPro, marca que pertany a la multinacional Bergner, que arriba als seus supermercats amb una versió millorada a partir del proper 5 d’octubre. En concret, MasterPro ha subratllat que el seu objectiu és "liderar el sector dels robots de cuina i petits electrodomèstics", ja que compten amb una "àmplia gamma de productes", dissenyats per oferir "màxima eficiència i qualitat".

D’aquesta forma, la versió millorada del robot de cuina de MasterPro arriba pròximament als supermercats amb una pantalla tàctil de 7 polzades per poder navegar per les seues més de 430 receptes, que s’actualitzen progressivament gràcies a la seua funció amb wi-fi. Així, el robot, que com a innovació introdueix una tapa opaca en comptes de transparent per a més sensació d’ordre i neteja, reuneix utilitats com la funció de vapor, processador d’aliments o balança per mesurar, entre altres, a més compta amb un total de vuit accessoris que permeten unificar la manera de preparar les receptes, segons informa en un comunicat. "Aquest és ja el quart any que produïm el robot de cuina èxit en vendes d’Aldi, incorporant millores significatives cada any per oferir solucions innovadores i d’alt valor per als seus clients", han assenyalat des de la multinacional d’electrodomèstics.

D’aquesta forma, MasterPro reconeix que la seua aliança amb Aldi és una "oportunitat estratègica clau" que enforteix la seua presència al mercat. "Aquesta campanya en concret, amb gairebé 4.000 unitats de producte comercialitzades, ens permet arribar a un ampli públic a través d’una cadena de distribució confiable i consolidada, oferint un producte d’alta qualitat a un preu accessible," han destacat. "A més, aquest any, a causa de l’èxit anterior de la campanya, hem ampliat la nostra col·laboració a Aldi Portugal, consolidant encara la més nostra 'partnership' estratègica amb Aldi i la nostra posició al mercat ibèric, amb la perspectiva que a futur incorporem més mercats en l’estratègia de venda d’aquest producte tan aclamat pels clients", han avançat.

D’aquesta forma, Aldi posarà a la venda des del proper 5 d’octubre als seus més de 440 supermercats el robot de cuina amb connexió wi-fi, que torna al mercat de forma actualitzada amb la seua última versió fins acabar existències a un preu de 279 euros. L’ensenya, que ha comercialitzat ja un total de 3.500 robots de cuina a Espanya, a més d’una remesa de 700 unitats per a Portugal, segons dades de la companyia a què ha tingut accés Europa Press, preveu que, com en anys anteriors, es venguin tots els disponibles, ja que és el robot "està molt cobejat", arribant a generar cues a primera hora als supermercats el dia del seu llançament.