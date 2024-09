Consum alerta els al·lèrgics d’envasos mal etiquetats de fruita seca caramel·litzada de la marca Pancracio

Publicat per europa press Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN), dependent del Ministeri de Consum, ha advertit les persones amb al·lèrgia a la fruita seca d’un error en l’empaquetament de 25 lots de fruita seca caramel·litzada recoberta de xocolate de la marca Pancracio, incorrectament etiquetada en haver-se intercanviat els envasos entre els diferents tipus de fruita seca.

Com a mesura de precaució, es recomana a aquelles persones amb al·lèrgia a la fruita seca que poguessin tenir els productes anteriorment esmentats a casa s’abstinguin de consumir-los. Mentre que el consum d’aquest producte no comporta cap risc per a la resta de la població.

L’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN) ha tingut coneixement a través del Sistema Coordinat d’Intercanvi Ràpid d’Informació (SCIRI), d’una notificació d’alerta traslladada per les autoritats sanitàries de la Comunitat Valenciana, encara que la distribució inicial s’ha fet també a Catalunya, Madrid, Navarra i Andalusia, si bé no és descartable que puguin existir redistribucions a altres comunitats autònomes.

Els lots afectats són '202049 230824' -amb data de consum preferent 14/02/2026- i '202049 190924' -13/03/2026- d’ametlles caramel·litzades 70 grams. El lot '202048 220824' - 13/02/2026 - avellanes caramel·litzades; els lots '202047 010724' -23/12/2025 - i '202047 280824 - 19/02/2026 - de pistatxos caramel·litzats.

A més afecta a set lots de xocolate selection Dark xocolate, concretament: '217041 020924', '217041 050924', '217041 130924', '217041 170924', '217041 240924', '217041 250924' y '217041 300824'. Així mateix, 12 lots de Xocolate selection Milk xocolate: '217042 050724', '217042 240724', '217042 080824', '217042 120824', '217042 300824', '217042 040924', '217042 050924', '217042 060924', '217042 180924', '217042 230924', '217042 240924', y '217042 250924'. I, finalment, el lot '217035 100924' de Mini box selection.