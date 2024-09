Participa en l'enquesta: quants tipus de bolets saps reconèixer?

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

És temps de bolets a Lleida. Des dels boletaires més experimentats fins als aficionats, tots han fet alguna sortida a la recerca de rovellons, ceps, fredolics, camagrocs, mocoses... i un llarg etcétera d'espècies. Sobre això us preguntem a l'enquesta d'aquesta setmana: quants tipus de bolets coneixeu?

Enquesta Quants tipus de bolets sap reconèixer? Gràcies per participar L'enquesta ha finalitzat No en tinc ni idea 14 Conec els més bàsics 42 Sóc boletaire expert 16

Qui més qui menys ha plegat alguna vegada un rovelló. Aquí us deixem un enllaç amb receptes per cuinar-los:

D'altra banda, per als qui a l'enquesta heu votat que no en teniu ni idea, us volem donar alguns consells que us poden ser útils per les vostres sortides al bosc. Als boletaires ocasionals i fins i tot als experts tampoc no els farà cap mal llegir-ho:

D'altra banda, un bon boletaire mai revela on ha collit aquells rovellons, ceps o fredolics que fan empal·lidir d'enveja amics i coneguts. Però nosaltres us volem donar una pista: