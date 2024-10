Un estudi en què participa la UdL assenyala que els esports individuals i a l’aire lliure s’associen amb millor descans en adolescents

Publicat per europa press Verificat per Creat: Actualitzat:

Un estudi realitzat per investigadors de diverses universitats, entre les que es troba la Universitat de Lleida, a més de la Universidad CEU Cardenal Ferrera (CEU UCH) a Castelló, la Universidad Pablo de Olavide i la Universidad de Zaragoza ha demostrat que els esports tècnics i individuals, així com els que es practiquen a l’aire lliure, repercuteixen en un millor descans dels adolescents.

El treball, publicat a 'Kinesiology - International Journal of Fundamental and Applied Kinesiology', ha analitzat les dades aportades per 1.831 joves esportistes d’elit espanyols -42 per cent de dones- d’entre 11 i 20 anys, entorn de la seua qualitat de son i la seua pràctica esportiva.

"El nostre objectiu era obtenir una millor comprensió de les complexes relacions entre la pràctica esportiva i la qualitat del son en els adolescents i identificar possibles vies per promoure comportaments de son saludables entre els joves esportistes", ha explicat Vicente Beltrán, investigador i professor del Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport de la Universidad CEU Cardenal Ferrera a Castelló.

"Els resultats del nostre treball -ha afegit- suggereixen que, encara que els adolescents que practiquen esports d’elit generalment exhibeixen una bona qualitat de son, aquesta s’incrementa segons el tipus d’esport que realitzen".

Les dades obtingudes pels investigadors van revelar una qualitat de son més gran entre els joves que practiquen esports tècnics en comparació amb els esports d’equip. "Això pot atribuir-se al fet que els esports tècnics, entre els quals es troben el golf, l’equitació, el surf, el tir amb arc i el tir olímpic, requereixen un nivell socioeconòmic més alt, que es correlaciona amb altres factors coadjuvants per a un bon descans, com els nutricionals," ha assenyalat Beltrán.

Una altra raó que podria explicar aquestes diferències, segons els autors del treball, és que més del 90% dels subjectes que competeixen en esports tècnics ho feien a l’aire lliure, "per la qual cosa estan exposats a la llum natural, que preserva el ritme circadiari, a diferència dels qui entrenen en instal·lacions interiors".

Esports d’elit individuals

La investigació mostra, així mateix, que els adolescents i joves que practiquen esports d’elit individuals tenen una millor qualitat de son que els que realitzen esports d’equip, "probablement perquè els esports tècnics -que llancen millors resultats en la qualitat de son- solen ser individuals. A més, els esports individuals impliquen una despesa energètica més gran que els d’equip, que pot conduir a un augment de la fatiga a l’hora d’ajeure’s", han subratllat.

L’estudi no ha trobat diferències significatives en la qualitat del son en funció del metabolisme -aeròbic o anaeròbic- predominant dels esports practicats. "Els nostres resultats, això sí, suggereixen una possible tendència cap a una millor qualitat en els primers", ha indicat Vicente Beltrán.

Segons els autors, les troballes d’aquest treball poden contribuir a promoure comportaments de son saludables i individualitzats entre els joves atletes d’elit i dels joves en general. I és que, segons han destacat, la identificació de conductes modificables relacionades amb la dificultat per dormir obre la via a intervencions específiques i recomanacions basades en l’evidència per promoure una millor higiene del son.

A més, també senti les bases de futurs estudis que analitzin com les variacions en els patrons, la durada i els trastorns del son podrien afectar a l’entrenament, els resultats i el desenvolupament a llarg termini dels atletes joves.

"En considerar ambdues perspectives podem obtenir una visió més integral de la relació dinàmica entre el son i els esports, la qual cosa permetrà recomanacions més informades per millorar el rendiment esportiu i el benestar general entre els atletes joves", ha afegit Beltrán.

Fortaleses de l’estudi

Un dels punts forts d’aquest estudi rau en la gran mida de la mostra, la qual cosa augmenta la precisió de les troballes. A més, el reclutament de participants provinents de federacions nacionals i autonòmiques, centres d’alt rendiment i de tecnificació de tot el país proporciona informació sobre els hàbits de son i físics de tota la població juvenil de l’elit l’espanyola.

El protocol de l’estudi va ser revisat i aprovat pel Comitè d’Ètica d’Investigació Clínica d’Aragó. Tots els participants van completar el qüestionari Pittsburgh per a l’avaluació de la qualitat del son i es va registrar tota la informació relativa a la participació esportiva, nivell competitiu i dades antropomètriques.

Els criteris per participar en l’estudi eren l’absència de malalties cròniques, així com la participació en entrenaments i competicions d’elit en una disciplina esportiva inclosa en el programa dels Jocs Olímpics d’Estiu durant almenys dos dies a la setmana durant un mínim de sis mesos. A més, tots els participants competien en la màxima categoria nacional per a la seua edat en els seus respectius esports.