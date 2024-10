Brussel·les demana informació a YouTube, Snapchat i TikTok per estudiar l'efecte dels algoritmes en processos electorals

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

La Comissió Europea ha enviat una sol·licitud a YouTube, Snapchat i TikTok per demanar-los més informació sobre el disseny i el funcionament dels seus sistemes de recomanacions. L'objectiu darrere aquest procés és avaluar si les empreses en qüestió mitiguen "adequadament" els riscos derivats dels seus algoritmes, com poden ser la desinformació en processos electorals, la promoció de contingut nociu o l'agreujament de la salut mental dels ciutadans, tal com ha detallat aquest dimecres en un comunicat. En cas que l'executiu consideri que les plataformes incompleixen la Llei de Serveis Digitals, aquest podria obrir una investigació i posteriorment aplicar sancions, en aquest cas, de fins a l'1% del seu volum d'ingressos global.

En el cas concret de YouTube i Snapchat, Brussel·les sol·licita informació detallada dels paràmetres que utilitzen els seus algoritmes per recomanar continguts a usuaris. De la mateixa manera, també pregunta pel rol que juguen aquests algoritmes a l'hora d'amplificar certs riscos, com poden ser aquells vinculats a processos electorals, la salut mental i la protecció dels menors. Les preguntes que ha enviat la Comissió fan referència a aspectes com la difusió de continguts il·legals, la promoció de les drogues o els discursos de l'odi.

TikTok, per la seva banda, haurà de presentar informació sobre les mesures que ha adoptat per evitar manipulacions del seu servei per altres actors externs. Al mateix temps, se li demana informació vinculada a la mitigació de riscos en processos electorals o al pluralisme dels mitjans.

Les tres multinacionals hauran de respondre a la sol·licitud de la Comissió Europea abans del 15 de novembre. A banda d'aquest cas particular, Brussel·les també manté procediments actius en relació amb els sistemes de recomanació de plataformes com AliExpress, Facebook o Instagram.