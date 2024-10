La Paeria reactiva el Consell Municipal de la Gent Gran

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Paeria de Lleida va reactivar ahir el Consell Municipal de les Persones Grans amb la presentació de l’actualització del reglament que regularà el funcionament d’aquest òrgan per convertir-se en un espai de participació per al desenvolupament de polítiques per als padrins. Durant l’acte, que va coincidir amb la celebració del Dia Mundial de les Persones Grans, la regidora Anna Miranda va destacar que “aquesta és una de les accions recollides dins del Pla d’Actuació Municipal que pretén que els més grans de la ciutat participin activament en la vida social, cultural i recreativa de Lleida formant una xarxa intergeneracional en la qual totes les persones, tinguin l’edat que tinguin, puguin aportar suport, idees i experiències útils per enriquir les accions municipals per a les persones grans”.

El nou reglament estarà format per un plenari, amb l’alcalde de Lleida com a president (o per delegació en un regidor o regidora) i les comissions de treball. L’òrgan de gestió serà la secretaria tècnica exercida per un tècnic municipal, que farà tasques de supervisió i de validació dels procediments administratius que li són propis. Les persones físiques i jurídiques que vulguin formar part d’aquest consell ho podran fer si compleixen una sèrie de requisits.

Sobre el calendari de treball, van explicar que en primer lloc el reglament s’explicarà en la comissió informativa per després portar-lo a la seua aprovació inicial en el pròxim ple municipal d’octubre. Posteriorment, hi haurà un període de trenta dies d’exposició pública per poder fer al·legacions. L’aprovació definitiva es preveu fer en el ple del desembre o al del gener del 2025.

Una Direcció General d’Avis

El president, Salvador Illa, va presidir ahir l’acte institucional amb motiu del Dia Mundial de les Persones Grans, en el qual va anunciar que “el Govern tindrà una direcció general de Persones Grans per coordinar i desenvolupar les polítiques” dirigides a la tercera edat i va assegurar que “ho farem efectiu tan aviat com sigui possible”. Per la seua part, la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, va dir que “estem determinats a oferir uns serveis públics forts, dignes i capaços d’atendre les necessitats dels avis”.