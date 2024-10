Una trentena d'investigadores i investigadors de la UdL, entre els més citats del món al 2023

Publicat per redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Un total de 9 investigadores i 24 investigadors de la Universitat de Lleida (UdL) apareixen a la darrera actualització de la base de dades dels científics més citats arreu del món, elaborada per experts de la Universitat de Stanford (Estats Units), l'empresa de cienciometria SciTech Strategies Inc. i l'editorial científica Elsevier en base a la producció científica de 2023. Són 16 de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agroalimentària i Forestal i de Veterinària (ETSEAFiV), 11 de l'Escola Politècnica Superior (EPS); 5 de la Facultat de Medicina i 1 de la Facultat de Dret, Economia i Turisme (FDET). La catedràtica laboral de l'EPS, Luisa F. Cabeza Fabra, continua com a la millor posicionada de la UdL, al lloc 1.173, amb 4.726 referències excloent les autocites.

Completen el top 5 de la Universitat de Lleida José M. Porcel, de la Facultat de Medicina i l'IRBLleida, al lloc 25.873; Gustavo A. Slafer (ETSEAFiV -Agrotecnio), a la posició 27.993; Álvaro de Gracia (EPS), al lloc 28.924; i João Marques-Silva, també de l'Escola Politècnica Superior, al 33.207. Marques és precisament una de les novetats de la UdL al llistat del 2% dels científics més destacats a nivell internacional, juntament amb Joan R. Rosell-Polo (ETSEAFiV - Agrotecnio), que s'incorpora a la posició 161.411.

La resta de personal investigador de la UdL que apareix en aquesta classificació són Reinald Pamplona (Medicina - IRBLleida), a la posició 40.264; Paul Christou (ETSEAFiV - Agrotecnio), a la 40.336; Olga Martín-Belloso (ETSEAFiV - Agrotecnio), a la 47.650; Estela Mariné-Roig (FDET), a la 51.481; Víctor Resco de Dios ( ETSEAFiV - Agrotecnio - CTFC), a la 65.736; Ferran Barbé (Medicina - IRBLleida), 78.458; Concha Ramos (ETSEAFiV - Agrotecnio), 81.996;

Fernando López Gatius (Agrotecnio), 83.680; Laura Salvia-Trujillo (ETSEAFiV - Agrotecnio), 86.096; José Manuel Valdivielso (Medicina - IRBLleida), 89.849; i Daniel Chemisana (EPS), 92.137.

A partir de la posició 100.000, a banda de Rosell, trobem Robert Soliva-Fortuny (ETSEAFiV - Agrotecnio), al lloc 107.525; Sonia Marín (ETSEAFiV - Agrotecnio), al 114.942; Isabel Lara (ETSEAFiV - Agrotecnio), al 122.692; Albert Castell (EPS), al 129.578; (†) Changfu Zhu (ETSEAFiV - Agrotecnio), al 143.019; Gabriel Pérez (EPS), al 143.227; Eduard Oró (EPS), al 145.525; Gaetano Luciano (EPS), al 149.786; Chrysovalantou Lamnatou (EPS), al 153.543; Laia Miró (EPS), al 167.937; Mariona Jové (Medicina - IRBLleida), al 184.460; Adrián Cardil (ETSEAFiV - CTFC), al 193.888; Sergio de-Miguel (ETSEAFiV - CTFC), al 199.557; Jaume Giné (EPS), al 200.858; Lluís Coll (ETSEAFiV-CTFC), al 203.661; i Lorenzo Fraile (ETSEAFiV - Agrotecnio), al 215.225.

El número 1 a nivell internacional durant 2023 continua sent Zhong Ling Wang, de l'Acadèmia Xinesa de Ciències, amb 37.204 cites. Avelino Corma, de l'Institut de Tecnologia Química (ITQ-CSIC-UPV) es manté com a primer espanyol, en la posició 127 del llistat. Pel que fa a les institucions catalanes, Josep Penuelas, del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF-CERCA), es troba en la posició 203, desbancant Manel Esteller.