Més de 30 investigadors de la UdL, entre els més citats del món

Un total de 9 investigadores i 24 investigadors de la Universitat de Lleida (UdL) apareixen en l’última actualització de la base de dades dels científics més citats del món, elaborada per experts de la Universitat de Stanford, l’empresa SciTech Strategies Inc i l’editorial científica Elsevier partint de la producció científica del 2023. La catedràtica laboral de l’Escola Politècnica Superior Luisa F. Cabeza Fabra, continua com la més ben posicionada de la UdL, al lloc 1.173, amb 4.726 referències excloent les autocites. Completen el top 5 de la UdL José M. Porcel, de la Facultat de Medicina i el IRBLleida, a la posició 25.873; Gustavo A. Slafer (ETSEAFiV-Agrotecnio), al lloc 27.993; Álvaro de Gracia (EPS), en el 28.924; i João Marques-Silva, també de l’Escola Politècnica Superior, al 33.207. Marques és precisament una de les novetats de la UdL a la llista del 2% dels científics més destacats a nivell internacional, juntament amb Joan R. Rosell-Polo (que s’incorpora en la posició 161.411).