Un atac cibernètic a Cortefiel, Women’secret i Springfield deixa al descobert dades dels membres dels seus clubs de fidelitat

Tendam Brands S.A.U., que compta amb marques com Women’secret, Springfield, Cortefiel, Pedro del Hierro o Hoss Intropia, entre d’altres, ha reconegut que l’atac cibernètic que va patir el passat 5 de setembre va suposar l’accés a certes dades personals de part dels membres dels clubs de fidelitat del grup, entre els quals hi ha el DNI.

En concret, segons ha informat la companyia en un correu electrònic als socis dels clubs de fidelitat, l’esmentat atac podria haver afectat a alguna de les dades personals que es faciliten per a la gestió de la pertinença al Club Cortefiel, Club WOW o Club Springfield (nom i cognoms, DNI o dades de contacte com a adreça postal, correu electrònic i/o telèfon).

No obstant, les dades personals sensibles, com els financers (targeta de crèdit o altres mitjans de pagament), les contrasenyes o altres dades que puguin comprometre la seguretat dels socis no s’han vist afectades.

D’aquesta manera, el grup tèxtil ha indicat als socis que va adoptar "immediatament" les mesures de seguretat necessàries, mentre va procedir a reportar l’incident a les autoritats competents, inclosa l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Així mateix, Tendam ha subratllat que des del dia en què va patir l’atac informàtic, "ha vingut treballant en la determinació de l’abast de l’incident, així com en el reforç de les seues mesures de ciberseguretat per procurar que situacions com a aquesta no es repeteixin".

"Considerem la seguretat, la protecció de dades i la transparència qüestions de màxima importància", han declarat des de la firma, per a després demanar els socis dels clubs de fidelitat que, davant d’aquesta situació, estiguin atents a les comunicacions atípiques o sospitoses que tinguin relació amb les seues dades personals i desconfiïn de correus electrònics, trucades, missatges SMS o WhatsApp el remitent del qual no tingui identificat.