Llarga espera per a la Dependència

La conselleria de Drets Socials i Inclusió es va comprometre a publicar noves dades de la llei de Dependència amb el compromís de presentar abans de finals d’any un pla de xoc per reduir una llista d’espera que va qualificar de “llarga”. El secretari general del departament, Raúl Moreno, ja va assegurar que la publicació d’aquestes xifres “ens ha de permetre monitorar de forma pública tot el procés”.

A finals de desembre del 2023, el temps mitjà d’espera de resolució de grau es va situar en els 125 dies en els Serveis de Valoració de la Dependència (Sevad) de Lleida, ocupant el desè lloc del rànquing català, liderat pels d’Osona, amb una espera mitjana de 168 dies. En el cas de l’Alt Pirineu, es va situar en els 104 dies i a Aran, de 66 dies, on l’espera era menor. Al conjunt de Catalunya, el temps mitjà es va situar en 120 dies.En el conjunt dels Sevad de les comarques lleidatanes, segons les dades a desembre de 2023, hi havia pendents un total de 2.539 valoracions de resolució de grau. Així mateix, durant l’any passat se’n van resoldre 686, la qual cosa suposa una mitjana d’1,8 al dia, situant Lleida entre les que més en van tramitar.“Rebre una prestació a temps i reduir la burocràcia és un dels objectius principals de la conselleria”, va destacar Moreno a l’anunciar que es publicaran les dades sobre aquestes prestacions. La publicació es farà i s’actualitzarà de forma mensual i la previsió és que ben aviat es coneguin les dades de setembre de 2024. D’altra banda, els principals grups parlamentaris (PSOE, Sumar, PP, Vox, ERC, Podem, Bildu i BNG) del Congrés van expressar ahir el seu suport a tornar a tramitar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada fa deu anys pel Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI) per fer més just el copagament per als beneficiaris de Dependència. En concret, reclama que la capacitat econòmica del beneficiari, el patrimoni, l’edat o el moment vital d’aparició de la situació de dependència es tinguin en compte per a la determinació de la quantia de les prestacions econòmiques. En aquest sentit, el 2015 l’organització va aconseguir unes 740.000 firmes per presentar a la Cambra Baixa la iniciativa.