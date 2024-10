Nobel de la Pau a supervivents de Nagasaki i Hiroshima

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ONG japonesa Nihon Hidankyo, formada per supervivents dels bombardejos atòmics d’Hiroshima i Nagasaki del 1945, va ser guardonada ahir amb el Premi Nobel de la Pau 2024 per la seua lluita per l’abolició de les armes nuclears a tot el món. El Comitè Noruec del Nobel va posar en relleu els seus esforços per “aconseguir un món lliure d’armes nuclears i per demostrar a través dels seus testimonis que les armes nuclears mai han de tornar a utilitzar-se”. El propòsit de Nihon Hidankyo és conscienciar generacions futures sobre el perill d’aquestes armes.