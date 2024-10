El 'cometa del segle' es deixa veure des del Cadí i la Seu d'Urgell

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS, conegut com el cometa del segle, es va poder veure ahir en alguns punts de les comarques lleidatanes. Així va quedar constància des del Cadí, com va indicar a les xarxes socials Meteocadí, i algun usuari de la Seu. Des de dissabte, és visible a simple vista a l’hemisferi nord i mostra una cua lluminosa que s’estén al llarg del firmament. Per als fotògrafs aficionats, els dies 19 i 20 d’octubre prometen ser ideals per capturar-ne imatges.