Descobreix els millors indrets per recollir castanyes a les muntanyes de Lleida

Amb l'arribada de la tardor, la recol·lecció de castanyes s'ha convertit en una activitat cada vegada més popular entre els amants de la natura a les comarques de Lleida. Durant els mesos d'octubre i novembre, els boscos de la zona ofereixen un espectacle de colors i olors característics d'aquesta època de l'any, i molts aprofiten l'oportunitat per endinsar-se a la muntanya i recollir castanyes fresques.

La Serra del Montsec, un paradís per als castanyers

La Serra del Montsec és una cadena muntanyosa que presenta una gran diversitat de paisatges, des d'imponents penya-segats fins a frondosos boscos on els castanyers poden desenvolupar-se a cotes baixes i mitjanes. Pobles com Sant Llorenç de Montgai i Àger són coneguts per les seves rutes de senderisme que travessen àrees forestals poblades de castanyers. Durant la tardor, el Montsec es transforma en una destinació molt atractiva per anar a buscar castanyes, gràcies al seu clima fresc i humit en certes zones, que afavoreix el creixement d'aquests arbres. Recorda portar un bon calçat de muntanya i una cistella per gaudir d'una agradable passejada per la natura mentre reculls castanyes fresques.

La Vall de Vilanova de Meià, un racó idíl·lic



La Vall de Vilanova de Meià, situada a la comarca de la Noguera, és un indret pintoresc envoltat de muntanyes i prats. Els castanyers es poden trobar en diferents punts de la vall, especialment en les zones més obagues i humides. Aquesta àrea també destaca per la seva rica biodiversitat, i és probable que hi trobis altres espècies d'arbres convivint amb els castanyers. És un lloc excel·lent per a una excursió tranquil·la, on podràs gaudir de la fauna i flora locals mentre reculls castanyes. La vall ofereix un ambient idíl·lic per passar-hi un matí o una tarda de tardor, en contacte amb la natura.

Els boscos de ribera de la Noguera



La comarca de la Noguera compta amb diversos boscos rics en vegetació on els castanyers poden créixer bé, especialment a prop del riu Segre. Algunes de les rutes de senderisme al llarg del riu travessen zones boscoses on hi ha presència de castanyers, així que és possible que trobis alguns exemplars per recol·lectar castanyes. Els boscos de ribera propers al riu ofereixen un ambient humit i temperat que resulta perfecte per als castanyers. A més, les vistes al riu Segre converteixen aquest indret en un lloc encantador per gaudir de la tardor.

La Serra de Prades, una destinació clàssica



Encara que ens allunyem de la demarcació de Lleida, la Serra de Prades es troba a poca distància i és reconeguda per la seva gran varietat de vegetació, incloent-hi nombrosos castanyers. Aquesta serra ofereix diverses rutes que passen per boscos de castanyers, i és una de les destinacions més populars per a la recollida de castanyes. És habitual que persones de les comarques veïnes, com el Segrià i les Garrigues, facin una visita a Prades a la tardor per gaudir de les seves muntanyes i per recollir castanyes. Et recomanem arribar-hi d'hora, ja que els boscos acostumen a estar concorreguts durant la temporada.

Els Pirineus, un refugi per als castanyers



En les zones més elevades de Lleida, com la Vall d'Aran, el Pallars Sobirà i el Pallars Jussà, és possible trobar castanyers en els boscos mixtos d'aquestes regions. Els Pirineus ofereixen un ambient perfecte per a les castanyes, amb una frescor i humitat constants durant la tardor. Les rutes de muntanya que travessen boscos d'alzines, faigs i castanyers són comunes, i moltes ofereixen unes vistes espectaculars de les valls pirinenques. A més de recollir castanyes, podràs gaudir de la bellesa dels colors de tardor en aquestes zones, ja que els arbres es tenyeixen de tonalitats càlides. Tingues en compte que les zones muntanyoses poden ser fredes, així que porta roba d'abric i assegura't de planificar la teva ruta amb anticipació, especialment si no coneixes bé la zona.

Consells per a una recol·lecció sostenible



Quan surtis a buscar castanyes, recorda portar una bossa o cistella de malla per facilitar la ventilació i evitar que es facin malbé durant la recol·lecció. A més, procura evitar els llocs de propietat privada; hi ha moltes àrees públiques on pots gaudir de la recollida de castanyes sense problemes. És una bona idea també portar guants per protegir-te de les punxes de les closques, així com aigua i menjar per a una caminada de tardor. Gaudiràs molt més de l'experiència si respectes l'entorn i deixes el bosc tan net com l'has trobat, permetent que altres també puguin gaudir d'aquesta activitat tradicional.