Així és XEC, la nova variant de covid i els seus símptomes

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La variant XEC de covid-19, una subvariant d’òmicron, s’està estenent a Europa, principalment en països com Alemanya, el Regne Unit, França i Espanya, on ja representa al voltant de l’1% dels casos totals. Encara que no s’ha confirmat que causi símptomes més greus que les versions anteriors del virus, XEC destaca per ser altament contagiosa, amb un perfil de símptomes que l’assembla molt a la grip.

Segons especialistes en malalties infeccioses, els símptomes més comuns de la variant XEC inclouen febre alta, tos, dolors musculars i mal de cap. A diferència de les soques previs del virus, els símptomes respiratoris greus com la falta d’alè semblen ser menys freqüents en aquesta nova variant, la qual cosa podria indicar un impacte menys sever als pulmons, encara que els dolors corporals i la febre alta es mantenen prominents

Malgrat la ràpida propagació d’aquesta variant, la Societat Espanyola de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica no recomana la implementació de noves mesures preventives, indicant que la mortalitat i la severitat de la variant no han augmentat. La preocupació més gran continua sent el seu potencial per escampar-se ràpidament, la qual cosa podria pressionar els sistemes de salut durant la temporada de grip

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) tampoc no té XEC com una variant preocupant, sinó que actualment està sota vigilància. Quan l’OMS utilitza aquesta terminologia ho fa de manera literal; és a dir, aquesta categoria condueix a un estudi detallat sobre el tipus d’amenaça que suposa per a la població aquesta nova variant, en comparació amb d’altres. Es treballa en la seua velocitat d’expansió, efectes secundaris i durada de simptomatologia.