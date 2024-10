Esclat de cultura popular a Lleida amb el Festival Tronada

Publicat per Laura García Redactora Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Amb l’objectiu d’omplir de cultura popular els carrers del centre de Lleida, el Grup Cultural Garrigues va arrancar ahir la 13 edició del Festival Tronada que, fins dissabte, comptaran amb propostes de música, dansa i circ sense faltar els gegants i capgrossos per arribar a tots els públics i edats. El grup colombià Voces y Movimientos va ser l’encarregat ahir de l’espectacle inaugural al Teatre de l’Escorxador de Lleida. És la primera vegada que el festival compta amb una agrupació de caràcter internacional, va destacar Enric Figueres, secretari i fundador del Grup Cultural Garrigues. Amb setze grups tradicionals i companyies, una altra de les novetats és l’ampliació d’horaris i espais per arribar a més gent. Un dels plats forts serà la presentació divendres dels gegants de l’agrupació Blanca i Anastasi, que substituiran els que van quedar destrossats després d’un accident de trànsit a Romania. Per a aquesta reconstrucció, han comptat amb una ajuda de 18.000 euros de la diputació de Lleida i de la Generalitat.

En l’edició de l’any passat, més de 15.000 persones van gaudir del Festival Tronada i l’organització vol superar aquesta xifra en la d’aquest any. Segons Figueres, un dels seus objectius és “enganxar les noves generacions amb la cultura popular i tradicional”. En aquest sentit, va explicar que preparen una iniciativa, que preveuen presentar al novembre, en la qual podrien portar la cultura popular a escoles, casals i grups de joves amb la vista posada en el relleu generacional. En aquest sentit, s’han ampliat les activitats per a dissabte, amb una cercavila multitudinària amb la participació de gegants i capgrossos d’Amposta i Guissona i els elements festius del Grup Cultural Garrigues i del Patronat del Corpus de Lleida. Al llarg de l’Eix Comercial s’han programat una quinzena d’actuacions i espectacles i en les cercaviles hi ha vuit colles geganteres convidades.