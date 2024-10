Per què la pell pica més a la tardor?

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Investigacions recents indiquen que la picor a la pell és un problema comú a la tardor que afecta moltes persones. Aquest fenomen es deu a diversos factors, inclosos els canvis climàtics i les al·lèrgies estacionals.

Segons experts, l’augment de pol·len de plantes com l’ambrosia i el creixement de floridura en l’aire són desencadenants comuns de la picor. Aquestes al·lèrgies no només afecten les vies respiratòries, sinó que també poden causar reaccions cutànies. Es calcula que aproximadament el 30% dels adults experimenten picor relacionada amb aquestes al·lèrgies en aquesta temporada

A més, el clima de la tardor tendeix a ser més sec, la qual cosa pot deshidratar la pell. Amb la calefacció interior encesa, la combinació de l’aire fred i sec pot resultar a una pell més susceptible a la irritació. Els dermatòlegs adverteixen que és crucial mantenir la pell ben hidratada amb cremes humectants per prevenir la sequedat i la picor

La inactivitat física i l’estrès també són factors que poden influir en la salut de la pell. A mesura que avança la tardor, és important realitzar activitats que promoguin el benestar general i redueixin l’estrès, la qual cosa pot tenir un efecte positiu en la pell.

Consells per alleujar la picor

Mantenir la pell hidratada:

Utilitza locions i cremes humectants de forma regular, especialment després de dutxar-te o rentar-te les mans. Busca productes que continguin ingredients com a glicerina, àcid hialurònic o ceramides, que ajuden a retenir la humitat a la pell.

Considera utilitzar un humidificador a casa per afegir humitat a l’aire, especialment a les habitacions on passes més temps, com la sala d’estar i el dormitori. Això pot ajudar a prevenir la sequedat de la pell causada per la calefacció interior.

Netejar la roba i la llar|casa:

Canvia't i renta la roba després d'estar a l’aire lliure per eliminar el pol·len i altres al·lergògens que poden causar irritació. Opta per detergents hipoal·lergògens que siguin menys propensos a causar reaccions a pells sensibles.

Aspira i neteja la casa regularment, prestant especial atenció als racons on s’acumula pols i floridura. Això pot ajudar a reduir els al·lergògens en l’ambient.

Prendre dutxes adequades:

Mantén una bona higiene personal prenent dutxes regulars amb aigua tèbia, evitant l’aigua calenta, ja que pot ressecar la pell. Utilitza sabons suaus que no continguin fragàncies ni productes químics agressius.

Després de la dutxa, asseca’t suaument amb una tovallola, evitant fregar la pell amb força, i aplica immediatament una crema hidratant per segellar la humitat.

Consulta un especialista:

Si la picor persisteix o empitjora, és recomanable anar a un dermatòleg o al·lergòleg. Ells poden avaluar la teua situació específica i recomanar tractaments adequats, com cremes amb corticoesteroides o antihistamínics.

Considera portar un diari de símptomes per ajudar els metges a identificar possibles desencadenants, la qual cosa pot ser útil per ajustar el teu tractament i prevenir brots.

Incorporar hàbits saludables:

Mantén una dieta equilibrada rica en àcids grassos omega-3, que poden ajudar a mantenir la pell hidratada des de dins. Aliments com el salmó, les nous i les llavors de lli són excel·lents opcions.

Fes exercici regularment per millorar la circulació i reduir l’estrès. Activitats com ioga i caminades a l’aire lliure no només beneficien la pell, sinó també el benestar general.