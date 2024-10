Obren investigació per la mort de Liam Payne mentre els missatges de condol omplen les xarxes

Publicat per efe Verificat per Creat: Actualitzat:

Les autoritats investiguen la tràgica mort del cantant britànic Liam Payne, exintegrant de la banda One Direction, al caure del tercer pis d’un hotel a Buenos Aires. Tenia 31 anys, a l’agost va suspendre una gira per motius de salut i poc abans de morir va publicar en xarxes el missatge "Bonic dia a l’Argentina".

La notícia de la mort de Payne ha produït una allau de reaccions de pesar a les xarxes socials, on es va convertir immediatament en un tema del moment (trending topic). Un d’ells, a la xarxa X, mostra una foto de Payne i la llegenda: "Sempre anava a viure de pressa i a morir jove".

"Estic commocionat ara mateix. Liam sempre va ser molt amable amb mi. Va ser un dels primers artistes importants amb els que vaig treballar. No em puc creure que se n’hagi anat", va escriure el cantant nord-americà Charlie Puth a Instagram.

A Buenos Aires grups de fans i curiosos s'han congregat a les portes de l’hotel Casa Sur de la capital argentina, on Payne va morir dimecres a la tarda després que una trucada al telèfon d’emergències des d’aquest establiment alertés d’una persona agressiva que podia estar èbria o drogada.

La policia i personal d’emergències es van personar a l’hotel i van trobar un home jove que jeia en un pati intern i que presentava una greu lesió en la base del crani, segons va dir als mitjans el cap de l’equip de parametges que va confirmar la seua mort.

El titular del servei d’emergència de la capital argentina (SAME), Alberto Crescenti, va dir que qui després es va saber que era el famós cantant, que estava allotjat a l’hotel Casa Sur, "tenia lesions incompatibles amb la vida" i va sentenciar: "Vam constatar la mort, no hi va haver possibilitat de reanimació". A l’espera dels resultats de l’autòpsia, tot sembla indicar que la causa de la mort va ser la caiguda.

El cas està en mans de la Fiscalia en el Criminal i Correccional N°14 de la capital argentina, a càrrec del fiscal Andrés Esteban Madrea i la secretària María Florencia Lavaggi, va informar el diari La Nación. El Ministeri d’Afers Estrangers del Regne Unit va assenyalar que està en contacte amb les autoritats de l’Argentina per la mort del cantant.

El diari argentí La Nación va recordar que Geoff i Karen Payne, pares de Liam, van explicar en diverses entrevistes a mitjans britànics que el seu fill va nàixer amb insuficiència renal i altres problemes de salut i va haver de passar els primers anys de la seua vida en un hospital. L’agost passat el cantant havia cancel·lat la seua gira per Sud-amèrica a causa de problemes de salut. Havia de tocar a l’Argentina el 9 de setembre però, a causa d’una greu infecció de ronyó, es va prendre un descans per preservar el seu estat de salut.

El cantant, que va entrar al món de la música després de competir en el programa de "The X Factor" el 2008, al qual va tornar dos anys després ja com a integrant d’One Direction juntament amb els seus companys Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson i Zayn Malik, feia unes dos setmanes que era a l’Argentina, els primers dies acompanyat de la seua xicota, la "influencer" nord-americana Kate Cassidy, de 25 anys, amb qui portava dos anys de relació.

Hores abans de la seua mort, va publicar a la xarxa Snapchat un "selfie" amb un missatge que deia: "Bonic dia a l’Argentina". El passat 2 d’octubre va assistir a un concert del seu excompany a One Direction Niall Horan a Buenos Aires i es va fer una foto amb ell que va penjar a les xarxes.

El quintet One Direction, que va quedar en tercer lloc quan es va presentar a The X Factor i ràpidament va firmar amb Syco Entertainment, va ser una de les boy bands més populars i de més vendes de tots els temps. Entre 2010 i 2016 la banda britànica va vendre més de 70 milions de discos a tot el món impulsada "per èxits com "What Makes You Beautiful", "Night Changes" i "Story of My Life".

El 2017, Payne va debutar com a cantant solista amb "Strip That Down", després que One Direction anunciés una pausa indefinida. El seu àlbum debut "LP1" es va presentar el 2019.

Entre els artistes que han manifestat la seua tristesa per la mort de Payne hi ha el raper Ty Dolla Sign, que va escriure a Instagram: "Acabo de parlar amb tu fa 2 dies, amic. Et trobo a faltar".

"És molt pertorbador escoltar la notícia de la mort de [Liam Payne]", va escriure Paris Hilton a X. "Enviament d'amor i condolences a la seua família i éssers estimats. "QEPD el meu amic".