Vall d'Hebron porta a terme l'assaig clínic d'un innovador fàrmac que ataca les cèl·lules mare tumorals

La Unitat de Recerca en Teràpia Molecular del Càncer UITM-CaixaResearch del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia (VHIO) és l'únic centre del món on s'està fent l'assaig clínic de fase 1 SERONCO-1 que avalua per primera vegada en pacients un nou fàrmac que ataca les cèl·lules mare tumorals. Es tracta del AOP208, desenvolupat inicialment per l'spin-off de l'Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras Leukos Biotech. El nou compost bloqueja una proteïna a la superfície de la cèl·lula mare cancerosa, el receptor serotonina 1B, que a les cèl·lules oncològiques adopta una conformació particular i controla vies metabòliques el bloqueig de les quals pot resultar fonamental per tractar la causa de l'arrel de la malaltia.

El compost s'administra per via oral i va ser dissenyat i desenvolupat inicialment basant-se en la investigació realitzada per la doctora Ruth Risueño des del 2022 a l'Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras. La doctora explica que volien trobar una nova forma d'atacar les cèl·lules mare canceroses, ja que són responsables de la iniciació, el manteniment del tumor i l'aparició de recidives. Com que no hi havia cap molècula adequada per bloquejar el receptor, van implementar un programa de desenvolupament químic que els va permetre arribar a la molècula AOP208.

Ara, el primer pacient al món a rebre aquest fàrmac ho ha fet a través de l'assaig clínic de fase 1 SERONCO-1, al VHIO. AOP208 es dirigeix a un receptor a les cèl·lules mare del càncer que fins ara no ha estat el centre d'atenció a la teràpia del càncer, cosa que el converteix en un fàrmac en investigació 'first-in-class' en oncologia.

El fàrmac està sent avaluant en fases clíniques en col·laboració internacional amb AOP Health.

L'assaig està dissenyat per buscar la dosi activa i segura del fàrmac, i es farà escalant progressivament la dosi en pacients amb diversos tipus de tumors sòlids, inclòs el càncer de mama, vies biliars i pulmó, com a pas previ a proves d'eficàcia a els tumors sòlids més que responen millor i en leucèmia.

Gràcies a la informació de seguretat i dosis actives que s'espera obtenir de l'assaig SERONCO-1 en pacients amb tumors sòlids avançats, AOP Health durà a terme un segon assaig clínic sobre AOP208 en pacients amb leucèmia mieloide aguda, un càncer que actualment té un pronòstic descoratjador.