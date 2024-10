Alerten sobre l’augment d’estafes telefòniques i ofereixen consells per evitar-les

Publicat per redacción Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Agència de Ciberseguretat de Catalunya ha emès una advertència davant del creixent nombre de casos de vishing, una tècnica d’estafa telefònica que els ciberdelinqüents utilitzen per obtenir informació personal i financera de les seues víctimes. Els estafadors solen fer-se passar per institucions legítimes, com bancs o empreses, i creen una falsa sensació d’urgència per confondre les persones i persuadir-les de proporcionar dades sensibles.

El modus operandi inclou la simulació de problemes urgents que requereixen la ràpida intervenció de la víctima, com un suposat error en el compte bancari o un problema informàtic que necessita ser solucionat. En alguns casos, els delinqüents arriben a demanar la instal·lació de software maliciós als dispositius, la qual cosa permet accedir a informació privada o prendre el control remot de l’aparell.

Aquest tipus d’estafa telefònica es basa en tècniques d’enginyeria social, on els criminals ja tenen certes dades sobre la víctima, com el seu nom, direcció o l’entitat bancària amb la qual opera, obtingudes prèviament a través de bases de dades robades al web fosc. Aquesta informació fa que les víctimes confiïn més fàcilment en la legitimitat de la trucada.

Com protegir-se davant d’aquestes trucades fraudulentes?

Per evitar ser víctima d’aquestes estafes, l’Agència de Ciberseguretat recomana seguir una sèrie de bones pràctiques:

Desconfia de trucades no sol·licitades: Si algú et contacta inesperadament i sol·licita informació personal, penja i verifica l’autenticitat de la trucada contactant tu mateix a l’empresa o entitat en qüestió.

No proporcionis informació sensible: Els bancs, entitats financeres o grans companyies tecnològiques mai no demanaran dades personals o informació bancària per telèfon.

Evita seguir instruccions sospitoses: Mai no accedeixis a pàgines web ni instal·lis software sota indicacions d’una trucada no verificada. Podrien tractar-se de virus o eines que comprometin la teua seguretat.

Mantén la calma davant de situacions urgents: Els estafadors intenten crear pànic o pressió perquè prenguis decisions ràpides. Pren el temps necessari per verificar qualsevol dada abans de compartir-la.

En cas d’haver caigut en l’estafa, és fonamental actuar immediatament contactant amb el banc per bloquejar targetes o comptes afectats i presentar una denúncia a les autoritats competents.