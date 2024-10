bonÀrea inaugura bonMascota, la seua primera botiga per a animals

Publicat per Redacció Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

bonÀrea ha anunciat la creació d’una nova línia de negoci centrada en l’alimentació i benestar animal, que ha iniciat avui el seu recorregut amb la inauguració de la primera botiga bonMascota, situada al carrer Bon Viatge, 28, de Sant Joan Despí.

Aquest establiment, que ha suposat una inversió d’1 milió d’euros, ocupa un espai de 123 m². Es dedicarà exclusivament a la venda d’aliments, parafarmàcia, complements, productes d’higiene per a la casa i altres serveis per a mascotes, principalment gossos i gats, però també aus i altres animals, com conills o fures.

Jaume Alsina, director general de bonÀrea, ha apuntat: “El model bonÀrea d’integració sense intermediaris, únic en el món, ens ha permès comptar amb una experiència privilegiada en l’àmbit animal i la venda al client final. Fa més de 20 anys que treballem en el sector de l’alimentació per a animals, principalment a través de la fabricació de pinsos. A més, des dels inicis, el nostre equip ha comptat amb veterinaris i experts en nutrició animal de primer nivell. Per tot això, la nova línia de negoci de bonMascota suposa un pas natural per a nosaltres. Volem que aquesta nova botiga es converteixi en una visita obligada per a tots els amants dels animals, oferint-los la millor relació qualitat-preu”.

La nova botiga disposa de més de 1,500 articles d’alimentació, higiene, entreteniment i entrenament per a mascotes, entre els quals es poden trobar productes de la marca bonMascota i altres marques líders al mercat. La gamma d’aliments bonMascota es vendrà per primera vegada al consumidor final en aquesta nova botiga, ja que fins ara es dirigia únicament a la venda a altres empreses. La marca inclou receptes de primera qualitat per a gats i gossos, formulades per l’equip expert de veterinaris de bonÀrea, a un preu molt competitiu.

L’objectiu de la companyia és poder continuar expandint no només els establiments bonMascota a tot el territori, sinó també continuar augmentant la producció pròpia i el catàleg de productes dirigits a animals. En aquest sentit, la nova botiga de Sant Joan Despí, en els propers mesos, inclourà una nova línia de producte propi d’alimentació cuinada per a gossos, així com dos línies més d’alimentació seca.

La botiga bonMascota, que tindrà amplis horaris d’obertura al client, també ofereix diversos serveis complementaris. Els usuaris podran disfrutar de sessions de formació amb professionals propis i col·laboradors externs, tallers per a grups reduïts amb les seues pròpies mascotes o cursos de diverses durades, com, per exemple, de socialització amb cadells o de cura d’animals sèniors. Alhora, també s’ofereixen serveis d’assessoria legal per a tutors de mascotes, així com una àrea de pet-spa, on es podrà disposar d’una cabina automàtica de rentat amb xampús vegans i ozonoteràpia.