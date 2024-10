Descobreix les dites populars de Ponent amb una nova ruta lingüística

Publicat per Redacció Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

Si vas a Balaguer, esmorza primer; A Cervera, una sabata i una espardenya; Agramunt, terra de molts rocs, de molts rucs, de molts recs i de molt pocs rics; A les Borges les aus van tortes o A Mollerussa a cavall d’una puça son només alguns dels aforismes, dites, màximes, proverbis o refranys que es diuen sobre algunes localitats de la Noguera, la Segarra, l'Urgell, el pla d'Urgell, les Garrigues i el Segrià. Repetides de generació en generació, formen part del patrimoni cultural de les terres de Ponent.

Recentment, el Departament de Política Lingüística ha publicat al portal web de Llengua catalana una nova ruta dedicada a aquestes expressions pròpies de la parla de Ponent. Una ruta amb sis parades en què juntament amb els punts d'interès de cada comarca, se'ns indiquen les parèmies locals de diverses poblacions. La parèmia és definida com a «denominació general que reben diversos tipus d’expressions d’ús popular de tipologia confusa, que expressen d’una manera objectiva pensaments, pautes de vida, sentències, etc.». Poden ser aforismes, dites, màximes, proverbis, refranys, etc.

Les rutes es componen d’un document guia en format pdf, amb el text que desenvolupa l’itinerari geogràfic i que, parada a parada, va vinculant els punts de la visita a la referència lingüística concreta. És un document pensat per a una lectura còmoda en un dispositiu mòbil. També inclouen àudios descarregables, que són la versió enregistrada del text i funcionen com una audioguia. Així mateix, hi ha també una llista detallada de punts d’interès, que enllacen amb el capítol corresponent de la publicació en PDF i un mapa. La ruta és circular i s'inicia a Balaguer, passa per Cervera, Tàrrega, les Borges, Mollerussa i s'acaba a Lleida. Una passejada que ensenya les terres de Ponent anant de boca a orella i permet conèixer-les una mica millor gràcies a les expressions populars.