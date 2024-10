Sis mossos voluntaris, un d’ells de Lleida, a València: "Sembla una zona de guerra"

Verificat per

Verificat per

Imatges cedides per Albert Palacio

Imatges cedides per Albert Palacio

Imatges cedides per Albert Palacio

Publicat per

Un grup de sis mossos d’esquadra, entre ells el lleidatà David Lijarcio, i un advocat de la Blue Force, el grup d’acció solidària de l’associació policial Copland, s’han desplaçat de forma voluntària a Paiporta, la zona zero de la DANA que ha deixat almenys 155 morts a la Comunitat Valenciana, per ajudar a títol personal en les tasques de neteja i rescat.

Palacio explica que els voluntaris han de pujar-se als cotxes per entregar aliments pels balcons als ciutadans que encara estan bloquejats als seus habitatges.Albert Palacio

El portaveu del sindicat Uspac, Albert Palacio, és un dels policies que s’han mobilitzat i ha explicat que van arribar cap a les 3 de la matinada d’aquest dijous a Torrent (València), on van descarregar mantes, bolquers, roba, aigua i productes d’higiene personal i, des d’allà, s’han desplaçat fins Paiporta (València), l’epicentre de la tragèdia.

L’escena allà, segons Palacio, recorda a "una zona de guerra després d’un tsunami", amb cotxes apilats als carrers i baixos negats de llot, en els quals sospita que hi ha diversos morts, una escena que assegura que li ha impressionat més que el viatge a la frontera d’Ucraïna que va fer amb la mateixa associació fa dos anys. Durant el matí d’aquest dijous, aquests sis mossos s’han dedicat a netejar un auditori municipal i a descarregar un camió de botelles d’aigua per repartir-les entre els veïns: "Això és un desastre", lamenta Palacio.

Després de les greus inundacions, Palacio subratlla que es necessita aigua potable amb urgència, perquè els subministraments han quedat tallats; també es necessita menjar.

En l’edició de SEGRE d’aquest divendres publicarem diversos casos de solidaritat amb els afectats per la DANA amb protagonistes lleidatans.

Mossos i Bombers , preparats