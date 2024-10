Publicat per agencias Verificat per Creat: Actualitzat:

Almenys 155 persones han mort a les devastadores inundacions ocorregudes aquests dies a Espanya i que han afectat especialment a la Comunitat Valenciana, on són la major part dels morts, Castella-la Manxa i Andalusia, han informat fonts governamentals.

Les mateixes fonts no han precisat on s’han trobat els cossos, encara que s’espera que la major part de víctimes s’hagin localitzat a la província de València. De fet, de l’última xifra anterior confirmada, de 95 morts, 92 d’ells es van localitzar a València i un a Albacete, Conca i Màlaga

D’altra banda, més de 150 carreteres, la majoria de la xarxa secundària, romanen afectades per les conseqüències de la pitjor dana del segle, especialment a la Comunitat Valenciana, Andalusia i Castella-la Manxa, amb talls a les autovies A-3 i A-7, per la qual cosa la Direcció General de Trànsit (DGT) recomana no circular per elles.

Les afectacions més greus se situen en carreteres de València, amb talls en diversos trams de l’A-3, l’A-7 i l’AP-7 en sentit sortida, així com en les vies que la connecten amb Alacant i les carreteres N-3, N-322, N-330 i N-332 al seu pas per les localitats de Picassent, La Alcudia, Requena, Utiel, Buñol, Sueca, Sagunto, Benifaió, Cheste, Algemesí, Guadassuar, Alzira o Chiva (València), entre altres municipis.

A més, unes altres 66 vies secundàries de la província de València registren trams tallats. A Castelló, on aquest migdia ha sonat l’alarma de Protecció Civil que sol·licita que els ciutadans es quedin a les seues cases en zones elevades, segueixen tallades la CV-10, CV-130, CV-134, CV-137, CV-148 en sentit sortida, CV-1486 i C-200 al seu pas per Les Coves de Vinromà, Sant Mateu, La Jana, Albocàsser Tirig, Càlig, La Salzadella, Càlig, El Borseral i Almedíjar-Aín.

A Andalusia, on la dana s’ha agreujat en les últimes hores, estan tallades l’AP-4 al ramal d’entrada A-314, A-372, A-393, A-384, A-408 al seu pas per La Barca, Fuensanta-Abrajanejo, Villamartín, Espera-Arcos de la Frontera, El Almendral-Torre Alta i Guadalcacín cap a Arcs, totes elles localitats de la província de Cadis, a més d’unes altres dotze carreteres secundàries.

A Castella-la Manxa està tallada l’autovia A-3 a Minglanilla, en sentit València, i de la xarxa viària secundària, la CM-215 a Landete, a la província de Conca, la GU-952 a Luzaga i Cortes de Tajuña i la GU-958 per Terrassa i Corduente, aquestes quatre últimes localitats de la província de Guadalajara.

A l’Aragó estan tallades l’A-1105, A-1501 i la Z-453 al seu pas per les províncies de Pina de Ebro, Gelsa, Jaraba, Ibdes i Calmarza (Saragossa) i a Terol roman tallada la TE-28 a Blancas fins Odón.