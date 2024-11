Els germans Roca obren un restaurant a la destil·leria escocesa Macallan

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Celler de Can Roca ha obert a la destil·leria The Macallan el seu primer restaurant fora d’Espanya, TimeSpirit, una experiència culinària que celebra la creativitat, la història i la naturalesa en un espai d’excel·lència gastronòmica a Escòcia.

Enmig de la naturalesa més recòndita, els germans Roca, en col·laboració amb la icònica destil·leria escocesa The Macallan, amb la qual fa dotze anys que col·laboren i que celebra el seu 200 aniversari, van presentar a la premsa el seu primer restaurant internacional.Durant aquests anys, han treballat en nous whiskies i fins i tot un documental sobre la gastronomia escocesa, Distil your world, consolidant el seu compromís conjunt amb la innovació i el respecte per la naturalesa.“És una nova ruta en aquesta col·laboració, amb un nou repte, amb aquesta idea d’unir la cuina del Celler amb la cuina i els productes d’Escòcia, retent un homenatge a aquests productes i a aquesta cuina llegendària, amb moltíssima tradició”, va assenyalar Joan Roca en l’esdeveniment.