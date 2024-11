Els dos peatges de Catalunya que avui passen a ser gratuïts

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Aquest dilluns ha entrat en vigor la nova mesura de gratuïtat en dos peatges gestionats per la Generalitat: el de la C-16 entre Terrassa i Manresa i el de la C-32 entre Sitges i el Vendrell. Aquesta iniciativa busca descongestionar vies alternatives, com la C-55, que habitualment experimenten trànsit intens i accidents. Els usuaris poden accedir gratuïtament a aquestes autopistes sempre que compleixin els requisits establerts.

Com funciona la gratuïtat dels peatges?

La gratuïtat s’aplicarà de dilluns a divendres durant les 24 hores del dia, però només en dies laborables. Els vehicles han de passar en un sentit i tornar a travessar el mateix peatge en sentit contrari en menys de 24 hores per tal de gaudir d’aquest avantatge. Així, els conductors de cotxes podran circular per aquests trams sense cost si segueixen els passos indicats per la Generalitat.

Què s'ha de fer per no haver de pagar?

Els usuaris interessats han de registrar-se prèviament al lloc web d’Autema i utilitzar el sistema Via-T o l’aplicació de pagament Satelise per passar pel peatge. És important que el vehicle mantingui el mateix sistema de pagament tant a l’anada com a la tornada. Així es garantirà el descompte automàtic en el moment de passar per les barreres.

Bonificacions en hores punta

Pel que fa al peatge de la C-16, els conductors que circulin en hores punta (de 6.30 h a 10.30 h i de 17 h a 21 h, de dilluns a divendres no festius) podran beneficiar-se d’una bonificació del 40,47%. Al tram de la C-32 entre Castelldefels i Sitges es mantindrà una bonificació del 50%.

Quan serà gratuït per a les motos?

Encara que aquest dilluns la gratuïtat s’aplica només als cotxes, a partir del 16 de desembre de 2024 també s’hi inclouran les motos. Això es deu al fet que encara cal adaptar el sistema per als vehicles de dues rodes. Els caps de setmana, però, es manté la tarifa habitual de 9,31 euros per trajecte en cotxes.

A més, les motos tindran accés per primera vegada a les bonificacions de mobilitat obligada, amb un descompte del 50% en el tram Castelldefels-Sitges i una bonificació total del 100% en el tram Sitges–Vendrell.