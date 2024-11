Lleida recorda les víctimes del bombardeig al Liceu Escolar, un dels atacs aeris més mortífers de la Guerra Civil

Publicat per redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Lleida ha recordat aquest dilluns al matí amb un acte commemoratiu les víctimes del bombardeig al Liceu Escolar que va tenir lloc l’any 1937. L’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, acompanyat del regidor d'Educació, Xavi Blanco, ha presidit l’acte institucional al monument del Liceu Escolar, ubicat a l’Avinguda de Blondel, que ha comptat amb una representació teatral i una ofrena floral que cada any recorda que el 2 de novembre de l’any 1937 nou avions Savoia-Marchetti 79 de l’aviació feixista italiana van bombardejar la ciutat de Lleida, en un dels atacs aeris més mortífers de la Guerra Civil Espanyola, juntament amb els de Gernika, Durango o Granollers. En l‘ofensiva contra la població civil de Lleida van morir 218 persones.

L’acte d’enguany ha comptat amb la presència de Jordi Quilez i Manuel Sampedro, exalumnes i supervivents del bombardeig al Liceu Escolar de l’any 37, i de familiars d’altres víctimes de l’atac, que ja han traspassat, com la filla de Josep Piró, familiars de Frederic Godàs i Victorina Vila, fundadors del Liceu Escolar, i un nebot de Ramon Ortín.

Flors al monument que es trobada davant del lloc on estava el Liceu Escolar, a l'avinguda Blondel.Ajuntament de Lleida

Durant la seva intervenció, Fèlix Larrosa ha posat l’accent en el fet que “el 2 de novembre és un dels dies més emotius per a la ciutat i per a la ciutadania de Lleida”. Amb el record del bombardeig, “volem oferir escalf als supervivents i a les famílies de les víctimes i incidir en el missatge de pau universal, concòrdia i diàleg, adreçat especialment als més joves però destinat al conjunt de la població”. “Reitero el meu compromís de construir cada dia, des de l’Ajuntament de Lleida, Cultura de Pau, tal i com ho determina el nostre nom de paers i paeres: cultura d’entesa, de diàleg, de superació de diferències i d’unió cívica”, ha conclòs l’alcalde.

L’ofrena floral davant de l’escultura ‘Dignitat, memòria i vida’ a l’avinguda de Blondel ha recordat avui la tragèdia del bombardeig a la ciutat de Lleida, en un acte que ha començat amb el relat històric contextualitzat per part de l’historiador Oriol Bosch i la participació de la companyia de Teatre La Màxima de la Fundació Privada Ilersis, sota la direcció artística de Jaume Belló i Mireia Freixas. Laura Baraut, alumna de viola del Conservatori Municipal de Música de Lleida, ha interpretat El cant dels Ocells.