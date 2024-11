Les pluges mantenen tallades l'N-340 a la Ràpita, la TV-3454 a Deltebre i un carril per sentit a l'A-27 a Valls

Publicat per redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Els efectes de les pluges que aquest dilluns van caure a bona part de Catalunya mantenen algunes carreteres afectades aquest dimarts al matí. Així, es troba encara tallada l'N-340 a la Ràpida per inundacions i el Servei Català de Trànsit (SCT) informa que la via alternativa és la TV-3408. També es manté tallada la TV-3453 a Deltebre. Per últim, l'A-27 a Valls, que es va veure afectada per esllavissades, té només un carril obert en cada sentit de circulació.

