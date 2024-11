Curs de prevenció d'abusos a menors a Lleida

Publicat per Laura García Redactora Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Institut de Recerca i Estudis Religiosos de Lleida (IREL) impartirà a partir d’aquest mes de novembre un curs de prevenció, detecció i tractaments d’abusos sexuals a menors. Ho farà de la mà de diversos professionals per tractar diferents àmbits com el psicològic, legal, acompanyament i els protocols.

El coordinador del curs és el doctor Jacint Cabau, que va explicar ahir a SEGRE l’especial interès del bisbe de Lleida, Salvador Giménez, a portar a terme aquest tipus de formacions sobre la prevenció dels abusos en tots els àmbits de la societat, també a l’Església. Segons Cabau, la formació està dirigida a aquells professionals que estiguin en contacte amb menors com el personal de parròquies, catequistes, professors o de llocs de lleure com els casals. “Hem de donar exemple”, va destacar Cabau, alhora que va afegir que l’objectiu és poder garantir que aquests llocs “són espais segurs”. L’activitat, que forma part del curs 2024-2025 que es va inaugurar el 17 d’octubre, constarà de cinc sessions i la primera tindrà lloc el 26 de novembre. Per la seua part, la directora de l’IREL, Antonieta Mateus, va assenyalar que el curs parteix de la institució però està “obert a totes les persones que hi tinguin interès” i va destacar que l’objectiu és la prevenció, ja que, va lamentar, “cap àmbit de la societat està exclòs d’aquest perill”.