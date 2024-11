Dani Olmo, Stuani, Vinicius, The Beatles, Jimi Hendrix o Gru, nous caganers d'una fornada amb marcat accent futbolístic

Publicat per Redacció Redactora del digital Alcoletge Verificat per Creat: Actualitzat:

L'empresa gironina Caganer.com torna a passar l'actualitat pel seu sedàs particular i afegeix més d'una cinquantena de figuretes al seu catàleg, que ja en suma gairebé 700. Aquest Nadal, la fornada de novetats té un marcat accent futbolístic, dins la voluntat de potenciar el món de l'esport perquè atrau força els clients. Així, el jugador del Barça Dani Olmo, el del Madrid Vinicius Júnior o el del Girona FC Christian Stuani s'incorporen a l'univers dels caganers. Tot això sense oblidar la resta d'àmbits com música, cinema o comunicació. Ho demostren noves figuretes com Jimi Hendrix, The Beatles, Gru o, específicament de Catalunya, Toni Cruanyes i Elisenda Carod. A més, per relligar gènere i tradició, neix una caganera: la pubilla catalana.

Un cop més, la família Alós-Pla converteix en caganers personatges famosos d'àmbits tan diversos com l'esport, la música, la comunicació, el cinema o l'art. A l'hora de crear les figuretes de fang artesanals, si bé l'actualitat mana, també és cert que ho fa en part. Perquè en paral·lel, Caganer.com aposta per anar engrandint la col·lecció amb personatges icònics atemporals, amb la voluntat d'anar sumant noves incorporacions al seu catàleg eclèctic.

Per a aquest Nadal, l'empresa de Torroella de Montgrí, al Baix Empordà, presenta una cinquantena de novetats. En destaca el ventall de personatges relacionats amb l'esport -i en particular, el futbol- que és el que més s'amplia. Ho fa seguint el full de ruta que ara fa uns mesos va fixar Caganer.com, amb la voluntat que els esportistes més destacats tinguin el seu alter ego al pessebre i respondre a les preferències dels clients.

"Aquest any, sobretot, hem decidit cobrir l'àmbit del futbol perquè el context actual i el fet de tenir botigues a Barcelona, Madrid i Bilbao ens ho permet", explica un dels dos germans que està al capdavant de l'empresa, Marc Alós. "I si funciona, ens serà encara més fàcil créixer en aquest sentit, perquè està demostrat que a la gent li agrada", hi afegeix.

Barça, Reial Madrid, Atlètic de Bilbao i Girona FC encapçalen les novetats. Ja tenen caganer el futbolista blaugrana Dani Olmo, el davanter del Madrid Vinicius Júnior, el màxim golejador del Girona Christian Stuani o els germans Iñaki i Nico Williams, que vesteixen els colors de l'Atlètic de Bilbao.

Caganers del món del futbol.Xavier Pi /ACN

Tots ells s'afegeixen a les figuretes de Lamine Yamal i Jude Bellingham, creades aquest estiu en dues versions. L'una, amb les samarretes dels seus equips (el Barça i el Madrid); i l'altra, amb les de les seleccions d'Espanya i Anglaterra, finalistes de l'Eurocopa. "Anys enrere vam arribar a tenir gairebé un onze blaugrana de caganers, amb Valdés, Puyol, Xavi, Iniesta, Messi i companyia: després d'uns anys de parèntesi, hi torna a haver referents i per això incorporem Yamal i Olmo", concreta Marc Alós.

En futbol, Caganer.com també ha fet un homenatge pòstum a jugadors de renom com Pelé, Johan Cruyff i Diego Armando Maradona (que llueixen la samarreta de les seves seleccions). Tampoc s'ha oblidat de la temporada que va fer el Girona FC, amb el seu debut a la Champions League, i per això ha convertit en caganer la seva mascota: la Mosca Sisa.

I ja obrint més les mires, aquest 2024 l'empresa de Torroella ha ampliat el catàleg esportiu amb els regatistes dels sis equips que van participar a la Copa Amèrica de Barcelona, tres motoristes, un caganer que fa paddle surf i una noia practicant ioga.

Jimi Hendrix i The Beatles

Apart de les novetats esportives, per a aquest 2024-2025 la firma gironina tampoc s'oblida de tots aquells personatges icònics de la resta d'àmbits, bé siguin reals o de ficció. I aquí, agafen protagonisme la música, el cinema, l'art o el món de la comunicació.

Els caganers dels quatre Beatles, recreant la icònica portada del disc on creuaven el pas de vianants.Xavier Pi / ACN

Una de les creacions destacades és la del guitarrista, cantant i compositor nord-americà Jimi Hendrix. Un caganer que no oblida una de les particularitats de l'artista: que tocava la guitarra amb la mà esquerra. I remuntant-se als anys 60, l'empresa també ha homenatjat The Beatles, recreant la portada icònica d'un dels discs del grup de Liverpool: aquella en què John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr i George Harrison creuen el pas de vianants a l'encreuament entre Grove End i Abbey Road (davant els estudis on van enregistrar la majoria de les seves cançons).

"Aquella portada tenia elements prou destacats com per intentar representar-la; feia temps que ens ho estaven demanant, i hem decidit provar-ho", explica Marc Alós. "Fins ara només teníem el caganer de John Lennon i ja hem convertit tot el grup en figuretes; creiem que és original, significatiu i diferent", precisa. I ja de casa nostra, aquest Nadal també té el seu caganer el cantant Miki Núñez.

Gru, Chucky, Krilin, Buzz Lightyear i... Elisenda Carod i Toni Cruanyes

El cinema, les sèries, la ficció, la comunicació, l'art i la història també formen un altre paquet destacat de les novetats per a aquest Nadal. Aquí, d'entrada, Caganer.com ha buscat anar ampliant aquelles sagues on part dels protagonistes ja tenen figureta, amb la voluntat d'anar-les estenent i donar-los continuïtat.

"Ja teníem els Minions i ara hem incorporat com a novetat en Gru, el personatge principal de la pel·lícula; passa el mateix amb d'altres com l'astronauta Buzz Lightyear de 'Toy Story' o la princesa Fiona, la parella de l'ogre Shrek", explica Alós. "Són figures que funcionen i hem decidit provar què passa si ampliem el rang de personatges de títols de cinema, còmics, videojocs o superherois", concreta.

Ho demostren, també, els nous caganers de Krilin ('Bola de Drac'), del malvat Voldemort (antagonista de Harry Potter), de Darth Maul ('La guerra de les galàxies') o de Kenny, Kyle i Stan, que s'uneixen a Cartman per completar el pòquer de protagonistes de la sèrie d'animació per a adults 'South Park'. I més enllà d'això, dins el món del setè art també s'incorporen al catàleg els caganers d'Elsa (la protagonista de 'Frozen'), de Robocop, el ninot diabòlic Chucky, Terminator, Stripe (el líder dels Gremlins) o Davy Jones (de la saga 'Pirates del Carib').

Aquest 2024, Caganer.com també fa una picada d'ullet al món de la comunicació a Catalunya. Per això, ha creat les figures de la periodista Elisenda Carod, presentadora de 'La tarda de Catalunya Ràdio', i del conductor del Telenotícies Vespre de TV3 i escriptor Toni Cruanyes.

Toni Cruanyes i Elisenda Carod.Xaver Pi / ACN

La pubilla catalana

Amb la voluntat de lligar tradició i gènere, l'empresa de Torroella de Montgrí també ha reforçat la creació de peces femenines. I al costat del tradicional caganer amb faixa i barretina, ara hi ha també la figureta d'una pubilla, que la família Alós-Pla ha redissenyat. A més, també s'hi incorporen com a novetats el noi i la noia castellers. "Fa temps i mica en mica hem anat desdoblant la col·lecció; cada vegada treballem més en aquest sentit, creant les parelles de les figures que ja tenim", explica Marc Alós.

De novetats, doncs, n'hi ha per triar i remenar. Perquè aquest any Caganer.com també ha potenciat les peces escultòriques, i treu al mercat les figuretes del Discòbol grec, l'Home de Vitrubi de Leonardo da Vinci, el faraó egipci Tutankamon o el Buda de la Medicina. Dins el món de l'art, també s'incorpora al catàleg el gos Poppy, l'escultura feta amb flors que hi ha a l'exterior del Museu Guggenheim de Bilbao.

La llista es completa, entre d'altres, amb nous caganers d'oficis (l'aviador, l'ertzaintza o un metge equipat amb un nou dispositiu respiratori) i aquelles figures més tradicionals, disponibles en versió tant masculina com femenina, i de diferents mides que s'estenen des dels 3 fins als 25 centímetres.

Donald Trump, el més venut

Donald Trump i Kamala Harris.ACN

Amb la cinquantena de novetats d'aquesta temporada, el catàleg de Caganer.com ja frega les 700 figures. "Assolir-la és una satisfacció, perquè demostra la feina i el recorregut que hem fet durant tots aquests anys", diu Marc Alós. "Tot i això, no ens posem cap sostre, perquè l'única manera de mantenir viva la col·lecció és seguir endavant i anar evolucionant", precisa.

I com curiositat, de tots els caganers, el personatge únic més venut al llarg dels 32 anys d'història de l'empresa és, de bon tros, Leo Messi amb la Pilota d'Or (d'entre les diferents versions que té la figureta). Però aquest 2024, i precisament perquè està de rabiosa actualitat arran de les eleccions als EUA, Marc Alós subratlla que una altra figureta que s'ha "catapultat" és la de Donald Trump. Dins aquest particular rànquing, entre els primers llocs també s'hi troben el clàssic caganer de pagès amb barretina, i els expresidents Carles Puigdemont i Barack Obama.

Nou botigues

Nascuda l'any 1992, aquesta empresa familiar de Torroella de Montgrí ha donat un nou aire a la figura del caganer. Els germans Sergi i Marc Alós encapçalen la segona generació de Caganer.com, que va engegar la seva mare, Anna Maria Pla.

Durant aquests 32 anys, són molts els personatges -tant reals com ficticis- que han passat pel seu particular sedàs, dins l'afany que té l'empresa gironina de donar a conèixer la cultura catalana arreu. Les seves figuretes compten amb el distintiu oficial de Producte Artesà de Qualitat (PAQ).

Es poden comprar a les fires nadalenques, a llocs de records, a les nou botigues que té Caganer.com o a través de la seva web (des d'on s'envien arreu del món). A més de la botiga-taller de Torroella de Montgrí, l'empresa gironina té cinc establiments a Barcelona, un a Madrid, un altre a Platja d'Aro (Baix Empordà) i des del maig passat també és present a Bilbao. Són botigues que obren tot l'any, cosa que contribueix a la voluntat de Caganer.com de desestacionalitzar aquesta tradicional figura del pessebre i consolidar-la com un record per als turistes que visiten Catalunya.